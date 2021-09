Neue Ministranten in Egesheim

Pater Ankit hat alle Ministranten aus Egesheim bei einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt willkommen geheißen Auch Diakon Frater Martins, erst seit kurzem in der Seelsorgeeinheit tätig, feierte mit. Nadine Reiser wurde für zehn Jahre zuverlässigen Ministrantendienst geehrt. Zwei Ministranten wurden verabschiedet: Fabio Loi nach sieben Jahren und Elias Penz nach elf Jahren. Elias war zusätzlich seit 2016 Oberministrant. Pater Ankit dankte nicht nur allen Ministranten für ihren treuen Dienst, sondern auch den Eltern für die Unterstützung ihrer Kinder. Die neuen Ministrantinnen Michelle Dreher und Leonie Stier konnten nicht am Gottesdienst teilnehmen. Sie werden laut Pressemitteilung später in die Ministrantenschar aufgenommen.