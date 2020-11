Neue Ministranten in Bubsheim

Im Gottesdienst am vergangenen Sonntag hat die Kirchengemeinde St. Jakobus Maior in Bubsheim sechs neue Ministranten aufgenommen: Fabian Milles, Jonas Digeser, Luka Pandza, Karina Tieplow, Joel Weiss und Jason Weiss. Für fünfjährigen Ministrantendienst wurden Bastian Schneider und Letizia Mauch geehrt, die zugleich aus ihrem Dienst verabschiedet wurde. Pater Ankit, die Oberministranten Luca Huber, Katrin Mattes, Julia Mattes und der neue Ministrantenbeauftragte Zlatko Tomic begrüßten die Kinder in ihren Gewändern und freuten sich über die große Zahl an neuen Ministranten. Die Ministranten stehen auf dem Foto zum Teil mit Abstand, diejenigen ohne Abstand sind entweder in derselben Klasse oder Geschwister.