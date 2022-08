Neue Ministranten aufgenommen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Groß war die Freude am Sonntag, 17. Juli in der Gosheimer Pfarrkirche für die Gottesdienstteilnehmer und Pfarrer Ewald Ginter, denn gleich vier Kinder, drei Jungen und ein Mädchen, erklärten sich bereit, in Zukunft den Ministrantendienst zu übernehmen. Begleitet wurden sie am Sonntag von einer großen Schar weiterer Ministranten, die auch den Gottesdienst mitgestalteten. Die Einladung Jesu, „lebendige Bausteine“ der Kirche zu sein, machten sie anhand von Buchstaben-Bausteinen anschaulich, indem sie zu den einzelnen Buchstaben des Wortes „MINISTRIEREN“ jeweils Gedanken vortrugen. Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Frauenchor mitgestaltet.

Die neuen Ministranten sind Clarissa Ott, Nils Klemm, Jaboah Montalbano und Elias Wenzler. Für fünf Jahre Ministrantendienst wurden Annalena Gruler, Anna Keller, Marvin Mayer und Hanna Weber und für zehn Jahre Ministrantendienst Maike Hermle geehrt. Sophia Gruler und Nele Hermle bilden zukünftig, zusammen mit Markus Winz, das Oberministranten-Team.