Neue Minis sind „Speichen“

Pfarrer Ewald Ginter hat im Sonntagsgottesdienst sieben neue Ministranten begrüßen können. Außerdem wurden zwei Ministranten für zehn Jahre Ministrantendienst geehrt und vier wurden verabschiedet. Ginter ging in seiner Ansprache auf das Symbol des Rades ein, welches vergleichbar mit einer Kirchengemeinde sei. „Das Rad hat viele Speichen, welche es braucht, um stabil zu sein und nicht zu brechen. Diese Speichen stehen symbolisch für die vielen Menschen, die mithelfen und sich engagieren in der Kirche.“ So sollten die neuen Ministranten auch zu „Speichen“ in ihrer Kirchengemeinde werden. Neu dabei sind Jonas Klemm, Svenja Hermle, Tabea Montalbano, Louis Mayer, Luca Wenzler, Moritz Müller und Luca Vitale. Geehrt für zehn Jahre Ministrantendienst wurden Anna-Sophia Weber und Fabian Weber. Verabschiedet wurden Sabrina Wehl, Maren Mattes, Bibiana Mauch und Cedric Mattes. Der Gottesdienst wurde musikalisch umrahmt vom Liederkranz Gosheim, der mit seinen modernen Liedern den Gottesdienst bereicherte.