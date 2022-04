Neue Leitung der Bereitschaft beim DRK Bubsheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bereitschaft Bubsheim konnte nach zwei Jahren Pandemiepause am Samstag, den 19. März ihre Generalversammlung abhalten. Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Bereitschaftsleiter Norbert Hippel wurde den Toten gedacht, insbesondere dem verstorbenen Bereitschaftsleiter Rolf Gutmann, der im Mai 2021 plötzlich und unerwartet verstorben war.

Bevor Bürgermeister Thomas Leibinger die Entlastungen vornahm, wandte er sich mit persönlichen Worten an die Aktiven. Er danke für das überdurchschnittliche Engagement und auch wenn die Gruppe schwierige Zeiten hinter sich habe, soll dies Kraft für neue Motivation geben. Er gedachte Rolf Gutmann. Das Ziel des DRK sei, zum Wohle anderer tätig zu sein, hierfür dankte er auch im Namen der ganzen Gemeinde. Er merkte an, wie gut die HVO Gruppe ausgebildet und auch ausgestattet sei, was in unserer Region sehr wichtig wäre. Er fände die Zusammenarbeit mit dem JRK Deilingen großartig.

Bei den Wahlen wurden im Amt bestätigt: Dorothee Schneider als Schriftführerin, Sara Gutmann-Schuler als Kassiererin, Dunja Reger als JRK Leitung, Michaela Imhof als stellvertretende JRK Leitung, sowie Regina Anstein und Markus Hild als Ausschussmitglieder. Neu gewählt wurden Norbert Hippel als Bereitschaftsleiter und Lea Gutmann als seine Stellvertreterin. KBL Florian Bertsche bedankte sich für die Unterstützung jedes Einzelnen und freute sich darüber, so viele Ehrungen auszusprechen.

Geehrt wurden: für 15 Jahre: Jonas Brunk, Lea Gutmann, Klaus Stier und Alicia Zimmerer; für 20 Jahre: Regina Anstein, Sara Gutmann-Schuler und Markus Hild; für 25 Jahre: Michaela Imhof und Dorothee Schneider; für 30 Jahre: Dunja Reger; für 45 Jahre: Alfons Gutmann, Maria Hild, Norbert Hippel und Alfred Sieger; für 50 Jahre: Ursula Kanzleiter und Joachim Gutmann.

Zusätzlich wurde Joachim Gutmann die Ehrennadel des Landes für seinen Einsatz in den Vereinen, unterschrieben von Herrn Winfried Kretschmann, von Bürgermeister Leibinger übergeben. Einen großen Dank sprachen zusätzlich Josef Anton Mattes vom DRK Deilingen sowie Lothar Staiger im Namen des SVB für die gute Zusammenarbeit mit dem DRK Bubsheim aus.