Drei neue Referendare haben zum Halbjahreswechsel ihren Dienst im Gymnasium Gosheim-Wehingen angetreten. Dies sind laut einer Pressemitteilung Annika Schüler, Felix Henke und Yannick Reiling. Hinzu kommt Sandra Guschker, die seit Januar Vertretungslehrerin ist.

Annika Schüler, Jahrgang 1993, unterrichtet Englisch und Geschichte. Ihre Englischkenntnisse konnte sie mit Auslandsaufenthalten vertiefen, vor allem mit einem Praktikum in London und einem Studienhalbjahr in Kanada. Englisch ist für sie „ein besonders lebensnahes Unterrichtsfach, insofern man Englischkenntnisse in vielen Lebenssituationen anwenden kann“. Ihre Begeisterung für Geschichte wurde schon in ihrer Schulzeit geweckt: „Ich hatte einen guten Geschichtslehrer.“ Ihr Studium absolvierte sie in Konstanz. Für das Referendariat zog sie nach Rottweil um. Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen hat sie schon außerhalb der Schule gesammelt, in einem Reitverein. Dort engagiert sie sich in der Kinder- und Jugendarbeit.

Felix Henke, ebenfalls Jahrgang 1993, unterrichtet Mathematik und Chemie. Auch bei ihm war es ein Lehrer, der den entscheidenden Impuls zum Studium gab. Sein Studium absolvierte er in Tübingen. Zu Hause ist er eigentlich in Schömberg. In seiner Freizeit spielt er gerne Tischtennis und engagiert sich für die Kirche. Früher war er laut Mitteilung Ministrant, heute verrichtet er für die Kirche gelegentlich Mesnerdienste.

Sportlich interessiert ist auch Yannick Reiling. Während seines Studiums in Karlsruhe spielte er Fußball in der Uniliga. Seine Unterrichtsfächer sind Deutsch und Geographie. Zurzeit durchläuft er eine Zusatzausbildung mit dem Ziel, auch Naturwissenschaft und Technik (NWT) zu unterrichten. Für Deutsch entschied er sich, weil er schon als Kind gerne las. Geographie findet er deshalb reizvoll, weil es ganz verschiedene Bereiche verbinde, so Politik, Wirtschaft und Natur. Auch Reiling ist Jahrgang 1993. Für sein Referendariat zog er von Karlsruhe nach Wehingen.

Zu den neuen Lehrkräften am Gymnasium Gosheim-Wehingen gehört auch Sandra Guschker, Jahrgang 1989, mit den Unterrichtsfächern Englisch und Spanisch. Sie kam im Januar als Vertretungslehrerin hinzu. Mindestens bis zum Schuljahresende wird sie bleiben. Ihr Referendariat absolvierte sie 2017 bis 2019 im Gymnasium Spaichingen. In Spaichingen wohnt sie nach wie vor. Schon vor ihrem Referendariat sammelte sie pädagogische Erfahrungen: in einem Schülernachhilfe-Institut. Als Spanischlehrerin genießt sie es, mit spanischen Liedern und mit spanischen Fernsehserien in die Kultur des Landes einzutauchen.