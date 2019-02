Neue Lehrkräfte am GGW

Seit Februar wird das Kollegium des Gymnasiums Gosheim-Wehingen (GGW) von drei neuen Lehrkräften verstärkt. Zwei von ihnen, Andreas Leidig und Björn Wendt, beginnen ein Referendariat. Kerstin Scheffler springt als Krankheitsvertretung ein.

Andreas Leidig, 31 Jahre alt, unterrichtet Sport, Biologie und NWT (Naturwissenschaft und Technik). Sein Studium absolvierte der gebürtige Rosenfelder in Freiburg. Spannend an Biologie findet er vor allem, den eigenen Körper zu verstehen. Sein Interesse für Biologie lebte er schon als Kind im elterlichen Garten aus. Dort baute er einen Teich und sammelte Käfer. Sportunterricht sieht er als wichtigen Beitrag zur Gesundheit, auch zur motorischen Entwicklung, ja sogar zur geistigen Entwicklung: „Lernen und Bewegung hängen zusammen“, das heißt, wer sich viel bewegt, trainiert nicht nur seine Muskeln, sondern auch sein Gehirn. Deshalb betreibt Andreas Leidig auch in seiner Freizeit viel Sport, zum Beispiel in Form von Triathlon.

Björn Wendt, 26 Jahre alt, unterrichtet Mathematik und Geschichte. Studiert hat erin Konstanz. Aber eigentlich stammt er aus dem Norden Deutschlands, von der Küste in Schleswig-Holstein. Seine Liebe zur Mathematik entdeckte er schon im Kindesalter: Zahlen seien ihm schon damals leichtgefallen. Insbesondere Knobelaufgaben habe er damals schon gerne gelöst. Auf die Frage, wozu Schüler Mathematik lernen sollen, antwortet er: Mathematik stecke in allem, auch wenn man sich das im Alltag selten bewusst mache. Mathematik sei außerdem die Grundlage von vielen anderen Disziplinen, zum Beispiel von Informatik und Physik. Sogar für Geschichte brauche man mathematische Kenntnisse, zum Beispiel für die Auswertung von Statistiken der Wirtschaftsgeschichte. In seinem Studium hätten sich immer wieder Verbindungen zwischen seinen beiden Fächern Mathematik und Geschichte ergeben.

Die 38-jährige Kerstin Scheffler unterrichtet Geographie, Gemeinschaftskunde und Englisch. Aufgrund ihrer Englischkenntnisse könnte sie künftig auch Geographie und Gemeinschaftskunde bilingual (also mit Englisch als zweiter Unterrichtssprache) unterrichten. Nach ihrem Studium in Tübingen absolvierte sie ihr Referendariat im Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) in Tuttlingen. Dort arbeitete sie auch anschließend als Lehrerin weiter. Das OHG ist nach wie vor ihre Stammschule. Deshalb ist noch nicht klar, ob sie auch über das laufende Schuljahr hinaus im GGW unterrichten wird. Eines der Ziele ihres Unterrichts sei es, dass die Schülerinnen und Schüler sich zur aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation äußern können.