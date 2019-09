Neue Ladestation in Wehingen

Das Ladenetz auf dem Heuberg wird dichter: Für Elektromobilisten steht seit kurzem an der Esso-Tankstelle in Wehingen eine neue Ladestation bereit. Darüber freute sich auch Bürgermeister Gerhard Reichegger bei der symbolischen Inbetriebnahme.

Die neue Ladesäule bietet zwei Wechselstrom-Anschlüsse vom Typ 2 mit bis zu 22 Kilowatt (kW) Leistung, so die EnBW in ihrer Pressemitteilung. Ältere Fahrzeuge oder auch Zweiräder lassen sich zudem an zwei Schuco-Steckern mit je 3,7 kW aufladen. „Bei den neueren E-Mobilen reicht eine halbe Stunde Laden schon für gut 50 Kilometer Reichweite“, zitiert die Pressemitteilung dazu Stephan Einsiedler von der EnBW, die die Station geliefert hat.

Tankstelleninhaber Anselm Walz sagt: „Was die Zukunft bringt, können wir nicht wissen. Aus meiner Sicht gehören Elektrofahrzeuge auf jeden Fall dazu.“ Damit das elektrische Fahren auch im ländlichen Raum attraktiv werde, „brauchen wir eine lückenlose Ladeinfrastruktur“, betonte Bürgermeister Gerhard Reichegger.

Der Zugang zu den Ladepunkten erfolge am einfachsten mit der „EnBW mobility+ App“ oder mithilfe handelsüblicher RFID-Karten, die auch bei Nutzern aus dem europäischen Ausland verbreitet sind. Die App biete laut Einsiedler zudem die Möglichkeit, mit dem Smartphone an allen Stationen des Energieversorgers und weiteren über 30 000 Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu „tanken“. Sie lotst außerdem zu freien Anschlüssen und bietet Nutzern von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor eine Simulation, ob die Nutzung eines E-Mobils sinnvoll wäre.

Die Errichtung der Ladesäule wurde von der Bundesregierung gefördert. Betrieb, Störungsdienst und Wartung sowie die Abrechnung der Ladevorgänge übernimmt die Netze BW.