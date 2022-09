Neue Gesichter am Gymnasium Gosheim-Wehingen

Am Gymnasium Gosheim-Wehingen (GGW) gibt es im neuen Schuljahr zwei neue Lehrkräfte, teilt das Gymnasium mit. Zum einen unterrichtet seit diesem Schuljahr Sarah Rees am GGW Musik und Französisch. Obwohl sie als Lehrerin am GGW neu ist, kennt sie die Schule schon gut. Denn hier machte sie 2012 ihr Abitur. Danach studierte sie ein Jahr lang an der Kirchenmusikhochschule Rottenburg am Neckar. Dann ging das Studium an der Musikhochschule Mannheim und an der Universität Mannheim weiter bis zum Studienabschluss im Jahr 2020. Für das anschließende Referendariat blieb Sarah Rees noch weitere eineinhalb Jahre in Mannheim.

An ihre Schulzeit am GGW erinnert sich die 29-Jährige gerne. Besonders interessant fand sie den Musikunterricht des damaligen Musiklehrers Michael Hager. Dieser war es auch, der sie zum Musikstudium motivierte. Ihre Motivation zum Französischstudium entstand während verschiedener Urlaubsaufenthalte in Frankreich. Nicht nur die französische Sprache, sondern die ganze französische Kultur faszinierten sie schon immer. In ihrer Freizeit musiziert sie gerne, auch als Klavierbegleiterin eines Chors. Ihre größten Hobbys sind allerdings Kochen und Backen.

Außer Sarah Rees gibt es im Kollegium des GGW zurzeit noch ein zweites neues Gesicht: Maike Moll. Die 26-Jährige durchläuft hier zurzeit ein zwölfwöchiges Schulpraxissemester in den Fachbereichen Englisch und Spanisch. Das Schulpraxissemester ist Teil ihrer Ausbildung als Lehrerin. Hauptsächlich studiert sie an der Universität Konstanz. Um ihre Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen, verbrachte sie ein Auslandssemester in der spanischen Provinz Cádiz und durchlief ein viermonatiges Praktikum an einer deutschen Schule in Gran Canaria. Danach gefragt, wo sie künftig gerne als Lehrerin arbeiten würde, antwortet sie spontan: „Im GGW. Denn hier gibt es so nette Schülerinnen und Schüler und so ein nettes Kollegium.“ Wie Sarah Rees mag sie besonders Kochen und Backen. Sie betätigt sich aber auch gerne sportlich, gerne auch auf ihrem Pferd.