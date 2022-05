Naturschutz, Neubauten und Sorgen von Grundschülern sind Themen im Rat

Der Gemeinderat Deilingen hat sich vor Kurzem zu einer Sitzung getroffen. Unter anderem wurden die Themen Steuereinnahmen der Gemeinde, Modernisierung der Gemeindehalle und die Suche nach einem neuen Seniorenbeauftragen besprochen. Das teilt die Gemeinde Deilingen in einem Bericht mit.

Zu Beginn der Sitzung ging es um die Erstellung einer Biotopverbundplanung für die Region Heuberg. Um die Interessen des Naturschutzes, der Landwirtschaft und der Gemeinde in eine freiwillige Biotopverbundplanung einfließen zu lassen, planen die sieben Gemeinden des Verwaltungsverbandes Heuberg sowie die Gemeinde Böttingen die Erstellung einer gemeinsamen Biotopverbundplanung für die Region Heuberg. Der Gemeinderat ermächtigte den Bürgermeister einstimmig die im Verwaltungsrat des GVV Heuberg notwendigen Beschlüsse zu fassen, um eine Biotopverbundplanung für den Heuberg auf den Weg zu bringen. Der Gemeinderat hat die klare Erwartungshaltung, dass durch die Biotopverbundplanung keine gravierenden Nutzungseinschränkungen der Flächen entstehen.

Zum Neubau eines Wohnhauses mit sechs Wohneinheiten und neun Garagen auf dem Grundstück Wehinger Straße 5, Flurstücke 669 und 671/3 erteilte der Gemeinderat das Einvernehmen. Mit der Bebauung des seit mehr als 15 Jahren brach liegenden Grundstücks, welches früher schon mit einem Wohnhaus bebaut war, wird eine innerörtliche Baulücke geschlossen und es entsteht neuer Wohnraum in der Ortsmitte. Durch den Bau von neun Garagen und sechs Stellplätzen wird vermieden, dass Fahrzeuge der zukünftigen Bewohner der Wohnungen im öffentlichen Straßenraum abgestellt werden müssen.

Zur Entwicklung der Steuereinnahmen/Ausgaben für Energie und Dienstleistungen gab der Vorsitzende einen Bericht ab. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der Unterbrechung der Lieferketten in der Wirtschaft seien bereits spürbar im Gemeindehaushalt angekommen, berichtet die Gemeindeverwaltung in ihrem Schreiben. Mehrere Unternehmen haben ihre Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer im Jahr 2022 gesenkt, so dass das Einnahmesoll der Gewerbesteuer aktuell noch bei 1,2 Mio. liegt (Vorjahr 1,5 Mio.). Aus dem Jahr 2020 mussten insgesamt 240 000 € Gewerbesteuer an mehrere Firmen aufgrund vom Finanzamt korrigierter Gewerbesteuer-Messbescheiden zurückbezahlt werden. Durch gestiegene Kosten für Energie und Dienstleistungen rechnet die Gemeinde mit einem hohen fünfstelligen Betrag an Mehrausgaben im Jahr 2022. Im Ergebnishaushalt ist ein negatives Ergebnis von 237 200 € geplant, welches vermutlich auch in dieser Höhe eintreten wird.

Im Rahmen des Projekts „Soziale Arbeit an unserer Grundschule“ wurden die Schüler der Grundschule von unserer Mitarbeiterin, Frau Gasche, sie studiert im 9. Semester soziale Arbeit, zum Themenfeld soziales Verhalten unterrichtet. Frau Gasche stellte vor allem in der 3. Klasse fest, dass die Kinder viele Einflüsse aus dem sozialen Umfeld mitbringen und dadurch das Sozialverhalten der Kinder untereinander beeinflusst wird. Das Projekt in der Grundschule wird noch bis Ende Juni 2022 fortgesetzt.

Seit April 2022 engagieren sich die Vereine der Gemeinde unter der Leitung von Bürgermeister-Stellvertreter Alwin Meicht bei den Rückbauarbeiten zur Modernisierung der Gemeindehalle. Bis heute wurden schon mehr als 414 Stunden Eigenleistungen der Vereine und der Auszubildenden der Volz Gruppe in den Rückbau der Decke, der Heizkörper, der sanitären Einrichtungen, der Küche und den Umkleidekabinen sowie Abbrucharbeiten an Zwischenwänden und Außenanlagen investiert. Der Vorsitzende bedankte sich bei den Vereinen und Auszubildenden der Volz Gruppe für dieses große Engagement zur Modernisierung der Sporthalle. Das Unternehmen Berger Bau GmbH aus Meßstetten erbringt aktuelle Erd- und Betonarbeiten für den Anbau an die Gemeindehalle. Im Innenbereich wurden die Arbeiten im Bereich Elektro begonnen.

Die Tiefbau- und Straßenbauarbeiten zum Breitbandausbau sind größtenteils abgeschlossen. 138 der geplanten 210 Hausanschlüsse sind fertiggestellt und betriebsbereit. Die Inbetriebnahme des Breitbandnetzes ist für Ende Juli 2022 vorgesehen.

Insgesamt 15 ukrainische Flüchtlinge haben bei privaten Gebäudeeigentümern in Deilingen Aufnahme und Wohnraum gefunden. Die Gemeinde arbeitet aktuell daran, einen Integrationskurs in Zusammenarbeit mit der VHS im Rathaus, für ukrainische Flüchtlinge und die in der Gemeinde lebenden Asylbewerber anzubieten.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde angeregt, eine(n) neue(n) Seniorenbeauftrage(n) aus der Gemeinde zu finden, um die Seniorenarbeit in der Gemeinde fortsetzen zu können. Das bisherige Leitungsteam unserer örtlichen Seniorengemeinschaft (Volker Püschel und Berthold Dettinger) haben dem Bürgermeister mitgeteilt, dass sie diese Aufgabe gerne in jüngere Hände geben möchten.