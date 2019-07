Narrenzunft Gosheim unterhält ihre Gäste mit originellen Spielen

Einer der Höhepunkte des Sommerfestes der Narrenzunft Gosheim am Wochenende war am Samstagnachmittag die Baura Battle, was Zunftmeister Johannes Landolt sicherlich manch fragendem Besucher erstmals erklären musste: Dahinter steckt eine kleine Dorfmeisterschaft die weniger auf das Sportliche ausgerichtet ist, sondern bei der vielmehr die Geschicklichkeit der einzelnen Teilnehmer gefragt ist.

Der Verein hatte aber auch sonst keine Mühen gescheut um den großen und kleinen Gästen ein ansprechendes Programm an der Jurahalle zu bieten. Sechs Mannschaften a vier Personen gingen bei der „Bauernschlacht“ an den Start. Die Organisatoren Dietmar Weiß, Rainer Seifriz und Tobias Moser hatten sich dazu interessante Spiele ausgedacht.

War da beispielsweise der Schubkarren-Slalom, bei dem eine Person im Schubkarren saß, die andere den Schubkarren schob, beide mit verbundenen Augen und die dritte Person lotste diese nur mit Worten durch die Slalomstrecke.

Nach sechs Disziplinen (Becher Slalom, Schubkarren Slalom, Bull Riding, Tops Eimer, Pink Elephant und Flunky Ball) stand der Skiclub Gosheim als souveräner Sieger fest.

Am Samstagnachmittag fand bereits zum zweiten Mal ein Programmpunkt des Kinderferienprogramms der Gemeinde innerhalb des Sommerfestes statt. Unter der Leitung von Carmen Wildmann und Christian Vogt, dem Jugendbeauftragten des Vereins bastelten knapp 30 Kinder niedliche Gosheimer Hexenfiguren aus Tontöpfen.

Der einsetzende Regen am frühen Samstagabend hielt wahrscheinlich manch einen Besucher davon ab den Abend im Festzelt bei den Pig Ass & The Hoodlums zu verbringen, die mit Rock´n Roll der 50er und 60er Jahre zur besten Unterhaltung aufspielten. Trotz des durchwachsenen Wetters am Sonntag war die erstmals angebotene Spielstraße für die Kinder ein voller Erfolg.

Ein großer Spaßfaktor an allen drei Tagen ging sicherlich vom Bull Riding aus. Während sich der Reiter auf dem elektronischen Tier gegen das Herunterfallen nach allen Regeln der Kunst wehrte und versuchte, in irgendeiner Form auf dem Tier zu bleiben, hatten die Zuschauer ihren Spaß daran diesen Bemühungen zuzuschauen und die „Cowboys“ anzufeuern. Am Schluss winkte demjenigen ein Preis, der sich am längsten halten konnte.

Mit dem Grill- und Salatbuffet bot die Narrenzunft ihren Gästen eine leckere Alternative an.