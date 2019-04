Narrentreffen füllt die Kasse der Gosheimer Zunft

Zügig ist die Generalversammlung der Narrenzunft Gosheim am Samstag im Zunftstüble über die Bühne gegangen. Zunftmeister Johannes Landolt streifte kurz die Höhepunkte des vergangenen Jahres, zu denen die besuchten Brauchtumsabende in Geislingen und Obernheim, der Besuch von drei Narrentreffen in Oberhausen (bei Rheinhausen), Aixheim sowie Königsheim und natürlich die Gosheimer Ortsfasnet, die in einigen Punkten neu organisiert worden ist, gehörten. Landolt zeigte sich mit dem Verlauf der Fasnet sehr zufrieden und bedankte sich für das aktive Mitwirken seiner Zunftmitglieder.

Schriftführer Dietmar Weiss fasste das vergangene Jahr zusammen. Hier wurde deutlich, wie vielseitig das Vereinsleben in der Gosheimer Zunft ist, und wie die einzelnen Aktivitäten dazu beitragen, den Zusammenhalt untereinander zu stärken. Kassier Rainer Seifriz berichtete von einer positiven Kassenentwicklung, die auf das große, erfolgreich durchgeführte Narrentreffen im vergangenen Jahr zurückzuführen ist.

Die Kassenprüfer Karl Pieper und Gerd Hauser bestätigten ihm eine tadellose Kassenführung. Bürgermeister Andrè Kielack zeigte sich erfreut über das rege Zunftleben und die Gestaltung der Gosheimer Fasnet. Er bedankte sich bei der Narrenzunft für die vielfältigen Aktivitäten, die alle dem kulturellen Leben der Gemeinde dienten. Seine von ihm vorgeschlagene Entlastung konnte einstimmig erteilt werden.

Bei den Wahlen wurden Michael Schändlinger als 2. Zunftmeister für weitere zwei Jahre gewählt. Ebenso fanden Schriftführer Dietmar Weiß, Tobias Moser und Sascha Wildmann als Beisitzer das Vertrauen der Versammlung. Tony Aermes scheidet aus dem Gausrat aus. Für ihn wurde Michael Speck ebenfalls für zwei Jahre in den Gausrat gewählt. Die beiden Kassenprüfer Karl Pieper und Tony Aermes wurden für jeweils ein Jahr gewählt.

Tony Aermes bekam als „Leibkoch des Gausrats“ als Abschiedsgeschenk eine Kochfibel überreicht. Gerd Hauser schied nach über 20 Jahren als Kassenprüfer aus, ebenso wie Narrenvertreterin Karin Domscheit. Als Narrenvertreterin folgt ihr Romi Schneider nach.

Johannes Landolt blickte auf das Restprogramm des Jahres, in dessen Mittelpunkt das Sommerfest vom 26. bis 28. Juli stehen wird.