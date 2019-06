Namenspatron predigte den Menschen „ins Herz“

Antons und Antonias zwischen zweieinhalb und 95 Jahren haben sich am Donnerstag auf Initiative von Anton Stier zum jährlichen Beisammensein in der Gosheimer Skihütte getroffen, um mit Pfarrer Edwin Stier das traditionelle Antonius-Fest zu feiern.

Antonia Staiger, die mit ihrer Mutter und Opa Anton Staiger sowie Uropa Anton Nann in die Skihütte gekommen war, zählte mit ihren zweieinhalb Lenzen zu den Jüngsten. Auf der anderen Seite war es Anton Weber als Senior der Antonius-Festgesellschaft. Die Skihütte war brechend voll, als Anton Stier seine Namenstags-Kollegen und Kolleginnen herzlich begrüßte.

Er sprach von einem guten Brauch und gab seiner Freude dadurch Ausdruck, dass man an diesem Festtag vom Pfarrer Edwin Stier auch einen geistigen Impuls bekommen dürfe. Pfarrer Stier verstand es in seiner bekannt leutseligen Art, die Anwesenden mit dem Heiligen Antonius vertraut zu machen, indem er die ganze Bandbreite des Heiligen den Andachtsgästen offenbarte.

Bestes Beispiel sei die aktuelle Suche Anton Stiers nach seinem Fotoapparat, den er vergessen hatte und zu Hause wiederfand. Antonius von Padua sei ein ausgezeichneter Prediger gewesen und habe es verstanden, „ins Herz zu predigen“ und dadurch die Menschen zu treffen. Was ihn so bemerkenswert mache, sei seine Lebensnähe, und das mache ihn so wertvoll, meinte Stier. Oft helfe er schnell, aber manchmal müsse man auch etwas länger auf seine Hilfe warten.

Die Gläubigen dürften alle zu ihm kommen und um Hilfe bitten, weil er die Heilige Schrift so wertgeschätzt habe. Stier forderte seine Schäfchen dazu auf, sich in der heutigen Zeit wieder mehr an der Heiligen Schrift zu orientieren, wie Antonius es selbst vorgemacht habe.

In die Fürbitten wurde auch die verstorbene Gisela Spreng einbezogen, die immer über dieses traditionelle Treffen der Antons in der Zeitung berichtet habe. Nach der Andacht traf man sich zu einem Erinnerungsfoto, um später zum gemütlichen Teil überzugehen.

Für die musikalische Begleitung sorgte Anton Mattes.