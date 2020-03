Neubau und neue Mitglieder in der Bambinigruppe - bei der freiwilligen Feuerwehr in Deilingen ist letztes Jahr so einiges passiert. Das wurde vor Kurzem bei der Jahreshauptversammung klar.

Insgesamt 39 Männer und eine Frau gehören laut Kommandant Markus Henne der Feuerwehr an. Dazu kommen zehn Jugendfeuerwehrmitglieder und neun Bambinifeuerwehrmitglieder. Die Feuerwehr löschte laut Henne einen Brand bei einer metallverarbeitenden Firma mit 20 Einsatzkräften. Außerdem kamen noch Lehrgänge für Truppmann hinzu. Der Jahresausflug führte nach Wiesbaden und zu einem interessanten Besuch bei der Flughafenfeuerwehr in Frankfurt. Für die Zukunft wünscht er sich bessere Übernahmen von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst. Sein neues Amt habe viel Arbeit mit sich gebracht aber auch viel Spaß und Freude, sagt Henne. Die Einweihung des neuen Feuerwehrhauses habe wieder vor Augen geführt, wie wichtig die Feuerwehr der Gemeinde ist. Kassierer Sven Leute berichtete von einer vorbildlich geführten Kasse mit Überschuss.

Im letzten Jahr kamen sechs neue Mitglieder zur Bambinigruppe dazu, wie Johannes Schätzle berichtete. In 30 Proben wurden Themen wie Funken, Löschangriff, Abseilen, technische Hilfe theoretisch und praktisch geübt. Im Juni nahmen die Gruppen am Kreiswanderpokal in Wurmlingen teil. Das Highlight des Jahres sei das 2-tägige Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Seitingen mit verschiedenen Wettkämpfen gewesen. Schriftführer Thilo Riede berichtete von zusätzlichen Aktivitäten. Die 4. Klasse der Grundschule Deilingen besuchte zum Beispiel die Wehr im Magazin zur Brandschutzerziehung.

Die Hauptarbeit der Feuerwehr war der Neubau in der Gartenstrasse 17, der im Mai mit einem Festakt eingeweiht wurde.

Bürgermeister Albin Ragg nahm die Entlastung vor. Dabei betonte er das gute Verhältnis zwischen der Gemeinde und der Feuerwehr. Er freute sich besonders über die Mädchen, die den Weg zur Feuerwehr gefunden hatten. Auch der neue Kommadant Markus Henne habe sein 1. Jahr mit Bravour abgeleistet. Die Entlastung wurde einstimmig angenommen.