Nachwuchs für die (Wo)Menvoices

Auch die (Wo)Menvoices tun sich immer wieder schwer, neue Sängerinnen und Sänger zu gewinnen. Jetzt hat die Dirigentin des gemischten Chores, Gergana Hristova, Kinder in eine Chorprobe eingeladen. Elf Kinder aus Wehingen und den Umlandgemeinden nahmen diese Einladung gerne an. Spielerisch wurden die Jungs und Mädchen mit altersgerechten Liedchen auf sängerische Entdeckungsreise geschickt. Die Freude am Singen stand ihnen richtig ins Gesicht geschrieben. Weitere Chorproben sollen nun folgen mit dem Ziel, beim Konzert der (Wo)Menvoices am 22. Oktober in der Schlossberghalle live auftreten zu dürfen. Foto: Chor