Nachwuchs erkundigt in einer Rallye seine künftige Schule

Wenn an einem Freitagnachmittag Anfang März alle Parkplätze rund um das Bildungszentrum belegt sind, wenn viele Menschen Richtung Schule strömen und im Schulhaus eine gutgelaunte Schüler- und Lehrerschar die Gäste empfängt, obwohl sich normalerweise schon fast alle von ihnen ins Wochenende verabschiedet hätten, ist das ein klarer Hinweis: Das Gymnasium Gosheim –Wehingen (GGW) lädt zum Tag der offenen Tür ein.

Gleich zu Beginn lud Schulleiter Michael Kasprzak die Viertklässler, die sich demnächst für eine weiterführende Schule entscheiden müssen, und ihre Eltern zu einer Informationsrunde ein, die vom Unterstufenchor musikalisch eröffnet wurde.

Mit seinen rund 420 Schülern und fast 50 Lehrkräften zählt das Gymnasium auf dem Heuberg eher zu den kleineren im Land. Darin sieht Schulleiter Michael Kasprzak jedoch keinen Nachteil, vielmehr betont er die vielen Vorteile der Schule: die persönliche Betreuung, die vielen Wahlmöglichkeiten, die Wohnortnähe, die offenen Ganztagsangebote, die gute Ausstattung und die sehr motivierten Lehrkräfte sprächen für das Gymnasium.

Damit der Einstieg für die Neuen gelingt, gibt es im Sommer den Tag der neuen Schule, zu Schuljahresbeginn zwei Kennenlerntage und eine Patenschaft zwischen Zehnt- und Fünftklässlern. „Abitur 2028. Du bist dabei?“, gab der Schulleiter als Ziel für alle mit auf den Weg.

Eine Fülle von Angeboten gab es anschließend zu erkunden und auszuprobieren, beispielsweise in Form einer Schulrallye. Die Fachschaften und Arbeitsgemeinschaften stellten sich mit einem bunten Programm vor. So wurde ein englisches Theaterstück und französische Gedichte vorgetragen. Der Literatur- und Theaterkurs führte ein selbstgeschriebenes Stück auf. Fragen zum Thema Regenwald sowie knifflige Matherätsel konnten gelöst werden.

Sehr beliebt waren zudem die chemischen und physikalischen Experimente. Insekten unter dem Mikroskop zu betrachten und dazu noch einen Insektenfänger basteln, hatte ebenso seinen Reiz. Bilder und Plakate vom Frankreichaustausch mit Cattenom oder von Studienfahrten weckten Fernweh.

Sehr interessant stellten sich auch die Facharbeiten der Klasse 10 im Fach NWT (Naturwissenschaft und Technik) dar. Fachkundig erklärten die Schüler ihre Objekte. Wer sich eine Pause gönnen wollte, war in der Cafeteria richtig, dort sorgten Schüler mit ihrem Klavierspiel für eine angenehme Atmosphäre.

Doch nicht nur für die zukünftigen Schüler war dieser Tag etwas Besonders. Auch viele ehemalige Schüler fanden sich an diesem Tage ein und freuten sich, ehemalige Klassenkameraden und Lehrer wiederzusehen. Einige von ihnen waren schon am Morgen beim Alumni-Forum in der Schule. Hierbei berichten Schüler der früheren Abiturjahrgänge den Schülern von ihren Erfahrungen im Studium, beim Auslandsaufenthalt oder Freiwilligen Sozialen Jahr.

Am Ende der Veranstaltung traf man auf zufriedene Lehrer. Michael Mattes, der seit zehn Jahren am GGW Geschichte, Englisch und Psychologie unterrichtet, saß am Tisch der Schülermitverwaltung, half bei der Buttonherstellung (Schule ohne Rassismus) und beim Verkauf mit: „Die tolle Schulgemeinschaft, die familiäre Atmosphäre, die sehr gute Ausstattung und das tolle Kollegium – das passt einfach hier.“