Nachtumzug: Teil des Erlöses wird gespendet

Erstmals findet der Nachtumzug des Zusammenschlusses fünfer Narrenzünfte vom Heuberg am Freitag, 18. Januar, in Deilingen statt. Um 19.30 Uhr startet das Spektakel beim Rathaus und führt dann in die Gemeindehalle, wo ein Brauchtumsabend mit einer Showtanzeinlage und Guggenmusik stattfindet.

„Wir sind zum ersten Mal Gastgeber und haben den meisten Schnee“, lacht Zunftmeister Björn Zielinski.

Mit dabei sind die Zünfte Deilingen-Delkhofen, Frittlingen, Schörzingen, Wilflingen und Wellendingen, jeweils mit ihren Musikvereinen.

Ein Drittel des Erlöses des Festbändelverkaufs soll an die Kinderkrebs-Nachsorgeklinik Tannheim gespendet werden.

Am Samstag, 19. Januar, findet dann der große Showtanzwettbewerb mit zwölf Garden und zwölf Showtanzgruppen statt. Beginn hier um 19.30 Uhr.