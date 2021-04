Nachhaltige Narrenbäume generieren Spende für die Nachsorgeklinik Tannheim

Keine Fasnet, keine Spenden – so hat es anfangs des Jahres noch bei der Mahlstetter Muckenspritzerzunft ausgesehen. Das sei für den Zunftrat allerdings „keine Option“ gewesen, so die Zunft,, da seit 20 Jahren die Kindernachsorgeklinik in Tannheim durch die alljährliche Spende unterstützt wird. Und so hat man sich was einfallen lassen.

In den Online-Sitzungen wurde über mögliche Alternativen zu den sonstigen Spendenaktionen gesprochen. Hierbei kam den Zunfträten die Idee, Baumsetzlinge zu verkaufen und dadurch Spenden für die Klinik und ihre wichtige Arbeit zu generieren. Man einigte sich auf den Verkauf von Setzlingen der Douglasie, weil diese gut an die klimatischen Bedingungen auf dem Heuberg angepasst sei und den großen Bestand an Fichten auflockern würde.

Die Aktion wurde „Narrenbaum4future“ getauft, hierbei war dem Zunftrat der Muckenspritzer wichtig, dass alle Beteiligten von der Aktion profitieren und die Nachhaltigkeit gewährleistet ist.

Die Douglasien sollen in den Privatwäldern der Mahlstetter gepflanzt werden. Der Name der Aktion erklärt sich aus der Idee zum einen die Wälder zu verjüngen und zum anderen daher, dass eine der Douglasien vielleicht irgendwann einmal den Narrenbaum der Mahlstetter Narrenzunft wird.

Ein Setzlinge wurde für fünf Euro verkauft, ungefähr die Hälfte des Preises war somit Spende. Zwei Zunfträte übernahmen die Koordination der Bestellungen und den Kontakt zur Baumschule Stingel in Albstadt-Burgfelden sowie die Corona-konforme Auslieferung der Setzlinge.

Während der Bestellfrist wurden 550 Douglasien bei der Narrenzunft bestellt. Die Auslieferung erfolgte dann am Freitag, 9. April.

Insgesamt konnten Spenden in Höhe von 1865 Euro gesammelt werden, die durch eine zusätzliche Spende auf 2000 Euro erhöht wurde. Die Spende wird der Kindernachsorgeklinik Tannheim überreicht und kommt somit einem guten Zweck zu Gute.