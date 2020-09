Nachfragen sorgen für Ärger im Gemeinderat

Fünf Schüler im Landkreis Ravensburg sind derzeit nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilte das Landratsamt auf Anfrage der SZ am Montag mit. Bislang musste aber noch keine Schule im Kreis wegen einer Infektion komplett geschlossen werden. Betroffen sind jedoch die direkten Kontaktpersonen und damit einzelne Klassen. In Ravensburg ist eine Jahrgangsstufe der Gemeinschaftsschule am Standort Nord in Quarantäne.