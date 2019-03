Myriam Vogt führt Freunde der Behinderten

Zwei Jahre lang haben die Gosheimer Freunde der Behinderten einen Vorsitzenden gesucht. Nun haben sie jüngst in ihrer Jahreshauptversammlung Myriam Vogt neu für drei Jahre als Chefin gewählt.

Für zwei Jahre übernimmt Sven Mayer den zweiten Vorsitz. Neu ist auch die Geschäftsführerin Christina Mayer. Das Amt als Schriftführerin übernimmt Martina Zisterer. Als Beisitzer wurden gewählt: Nicole Schäffler und Daniel Mulfinger. Daniela Albrecht-Klette hörte in der Vorstandschaft auf.

Zuvor hatte der kommissarische Vorsitzenden Sven Mayer informierten über die vielfältigen Aktivitäten des Vereins informiert. Dazu zählen neben der großen Nikolausfeier für Behinderte auch die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in Gosheim wie zum Beispiel die Bewirtung beim großen Narrentreffen, die Präsentation beim Verkaufsoffenen Sonntag, beim Straßenfest mit Seifenkistenrennen und einem Sommerfest im Ortsteil Harras. Sogar am Weihnachtsmarkt in Trossingen haben die Mitglieder für zwei Tage eine Hütte aufgebaut.

Schriftführerin Martina Zisterer berichtete nochmals genauer über einzelne Maßnahmen. So wurde etwa anlässlich des dreijährigen Bestehens des Wohnheims Spaichingen ein Gasgrill, Stapelstühle mit Sonnenschirme beschafft und übergeben. Die Lebenshilfe Tuttlingen erhielt zwei massive Holzgarnituren. Für die Donauwerkstatt gab es einen Tischkicker; die Grüngruppe erhielt einen Rasenmäher und Heckenschneider.

Diese Beschaffungen konnten die Mitglieder nur tätigen auf Grund der großen Einnahmen aus Festen und der zahlreichen Geldspenden. Die Ein- und Ausgabenzahlen las Kassiererin Melitta Vogt aus ihrem Kassenbuch vor. Die Entlastung des 211 Mitglieder starken Vereins erbat Bürgermeister André Kielack und freute sich, dass der Verein sehr aktiv sei und immer für die Gemeinschaft in Gosheim dabei sei: „Es ist super, was ihr für die Behinderten geleistet habt.“

Da es die Freunde der Behinderten in diesem Jahr das 20ste Jahr als eingetragener Verein gibt, möchten sie dies auch feiern. So gibt es wieder ein Sommerfest im Harras bei der Rumpelkiste, und über ein Geschenk der Gemeinde würde sich der Verein auch freuen. Gedacht habe Sven Mayer an einen eigenen Vereinsraum im geplanten Vereinshaus.

Bürgermeister Kielack zu diesem Wunsch: „Die 4000 Quadratmeter-Fläche kann überplant werden und die Vereine können als Wunschkonzert den Flächen- und Raumbedarf einbringen. – Warten wir ab, die bisherige Situation soll auf jeden Fall besser sein“, so der Schultes.

Abschließend dankte der Geschäftsführer Martin ten Bosch den Gosheimern für die unkomplizierte Arbeit und Hilfe. Das Schlusswort hatte die neue Vorsitzende Myriam Vogt. Sie freut sich auf die neue Aufgabe mit dem eingespielten Team.