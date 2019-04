MV Reichenbach gibt sein Jahreskonzert

Mit einem abwechslungsreichen Programm lädt der Reichenbacher Musikverein zum Jahreskonzert am Samstag, 13. April, um 19.30 Uhr in die Stadthalle Bad Schussenried ein. Den Anfang macht die Jugendmusikkapelle Otterswang-Reichenbach-Renhardsweiler. Auf den Konzertabend eingestimmt werden die Zuhörer mit „Music from Shrek“. Anschließend nimmt Dirigent Theo Die Musiker des Musikvereins eröffnen ihren Teil des Abends mit der Fantasie-Overtüre „Persis“. Mit teils lateinamerikanischen Elementen folgt das Stück „El Camino Real“. Zu Beginn des zweiten Teils des Konzerts geht es ins Zauberland Oz. Danach geht es mit Hits von Frank Sinatra weiter. Im Medley „Eighties Flashback“ blickt der Musikverein musikalisch in die 1980er-Jahre zurück.