MV Mahlstetten ehrt Musiker

Der Musikverein Mahlstetten hat im Rahmen des Abschiedskonzerts von Dirigent Markus Klaiber treue Mitglieder ausgezeichnet. Geehrt wurden für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft Hannah Dilger und Viktoria Specker, sie erhielten vom BVBW die Ehrennadel in Bronze. Für 20 Jahre erhielten die Ehrennadel in Silber: Linda Schutzbach und Bianca Bronner. Die Ehrennadel in Gold und Urkunde erhielt für 30 Jahre Thomas Schutzbach. Für 50 Jahre wird die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief an den verhinderten Georg Steyerer nachgereicht. Die Fördermedaille in Bronze mit Urkunde erhielt Verena Steyerer, sie bekleidet das Amt als Schriftführerin seit 2009. Die gleiche Medaille bekam Sabrina Steyerer, sie ist seit 2009 die Jugendleiterin. Die Fördermedaille in Gold wurde dem Vorsitzenden Joachim Aicher überreicht. Er war von 1999 bis 2010 der 2. Vorsitzende und ist seit 2010 der Chef des Musikvereins. Der Ehrenvorsitzende des Blasmusik-Kreisverbands Rottweil-Tuttlingen, Rudolf Staudenmaier, hat die Ehrungen vorgenommen. Unser Bild zeigt links Rudolf Staudenmaier zusammen mit den Geehrten, Zweiter von rechts der Vorsitzende Joachim Aicher.

