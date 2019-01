MV hat Wehingen mit 180 Jahren eine Frau an der Spitze

180 Jahre alt wird der Musikverein Wehingen in diesem Jahr. Der nachweislich älteste Wehinger Verein möchte dieses Jubiläum mit einer Veranstaltungsreihe, die am Samstag mit einem Festakt und einem Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters in der Schlossberghalle beginnt, feiern. Erstmals in der Geschichte des Musikvereins steht seit Jahren mit Andrea Steiner eine Frau an der Spitze. Richard Moosbrucker, selbst Ehrenmitglied, hat sich mit ihr unterhalten.

Frau Steiner, der Musikverein feiert sein 180-jähriges Bestehen. Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit der Frage der Ausgestaltung des Jubiläumsjahres?

Wir sind bereits seit fast zwei Jahren mit den Vorbereitungen beschäftigt. Die Entscheidung, das Jubiläum mit mehreren Veranstaltungen über das Jahr verteilt zu feiern, statt mit einem großen Jubiläumsfest, war schnell getroffen. Das Programm mit den verschiedenen Künstlern zusammenzustellen und zu terminieren, hat dann einige Zeit in Anspruch genommen. Und die Vorbereitungen der einzelnen Veranstaltungen laufen immer noch auf Hochtouren.

Warum feiern Sie ein so unrundes Jubiläum? Zum 175. Jahr wurde doch auch gefeiert, oder?

180 ist ja schon eine runde Zahl. Ja, wir haben 175 Jahre auch gefeiert, aber da war das Programm deutlich kleiner, als dieses Jahr. Wir feiern eigentlich alle zehn Jahre Jubiläum und zusätzlich die 25/75. Nur alle 25 Jahre etwas zu machen kommt mir sehr wenig vor und ist auch unüblich, zumindest bei uns Musikvereinen.

Unter welchen Bedingungen hat der Musikverein Wehingen seinen Anfang genommen?

Angefangen hat alles mit der Familie Angst und der Wehinger Blechmusik. Diese entwickelte sich dann zur Wehinger Musikgesellschaft weiter, die ihr erstes Konzert bereits am 6. Januar 1879 im Gasthaus Sonne in Wehingen gespielt hat. Beide Weltkriege waren herbe Rückschläge, aber der Verein wurde jedes Mal wieder neu gegründet und weitergeführt.

Sie sind noch jung und müssen ihr Wissen über den Verein aus der Chronik herauslesen oder sich von älteren noch lebenden Vereinsmitgliedern erzählen lassen. In Ihrer Einladung schreiben Sie, dass Sie auf die 180-jährige Geschichte zurückblicken wollen. In welcher Form soll dies geschehen?

Das ist richtig. Von den 180 Jahren Vereinsgeschichte begleite ich selbst nur einen kleinen Teil, nämlich 30 Jahre, persönlich. Ich habe also einiges gelesen und recherchiert und mit meinen älteren Mitgliedern gesprochen. Ich werde versuchen, mit diesem Wissen meine Version der Geschichte zu erzählen.

Wie würden Sie die Entwicklung des Vereins von den Anfängen bis heute beschreiben?

Die „Wehinger Blechmusik“ bestand aus zehn Mann, heute sind wir etwa 55 aktive Musikanten. Frauen im Musikverein oder gar als Vorstand, waren ein Unding. Jugendarbeit ist etwas, das bei uns früh begonnen hat und immer weiterentwickelt wurde. Wenn man früher ein Fest machen wollte, hat man einen Wurstkessel und Bier gebraucht, das ist heute nicht mehr ganz so einfach. Und nicht zuletzt wächst die Bürokratie in den letzten Jahren ständig, das macht einem das Leben oft schwer. Der Verein ist stetig gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Man hat sich den Gegebenheiten angepasst, Neues ausprobiert und Altes bewahrt. Bei jeder Generation wurde und wird sehr viel Zeit und Herzblut investiert.

Was haben Sie für das Jubiläumsjahr geplant?

Wir starten am Samstag mit unserem Festakt und dem anschließenden Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters ins Jubiläumsjahr. Das nächste Highlight erwartet uns dann am 13. April mit der Tanzveranstaltung mit Papi’s Pumpels. Gefolgt vom Palmsonntagsvorspiel am 14. April. Dann werden wir vom 5. bis 7. Juli beim Wehinger Straßenfest mitwirken und unsere Gäste in der bekannten Laube bewirten. Unser traditionelles Schlachtfest werden wir dieses Jahr dreitägig ausrichten. Am Freitag, 11. Oktober, starten wir mit dem Comedy-Duo „Dui do on de sell“, am Samstag kommen dann unsere kleinen Fans auf Ihre Kosten mit der Kinderparty mit Markus Becker, und am Sonntag ist dann unser traditionelles Schlachtfest mit Schlachtplatte und Blasmusik. Am Samstag, 30. November, schließen wir das Jubiläumsjahr mit unserem Jahreskonzert ab.

Wie sehen Sie die Zukunft des Vereins aus heutiger Sicht?

Die Zukunft liegt, wie überall, in der Jugend. Wir haben derzeit rund 50 Jugendliche in Ausbildung und bemühen uns ständig darum, diese Kinder und Jugendlichen auch zu halten und weitere Neuzugänge zu bekommen. Ich würde mir wünschen, dass sie verstehen, dass es in unserer schnelllebigen Zeit etwas Besonderes ist, wenn etwas so lange Bestand hat. Dass es mit all den sozialen Netzwerken etwas Besonderes ist, sich mindestens einmal pro Woche mit seinen Kameraden zu treffen. Dass es etwas Besonderes ist, zu so einer tollen Gemeinschaft zu gehören. Ansonsten können wir nur tun, was wir immer getan haben: Uns mit Leidenschaft und Herzblut für unseren Verein engagieren. Die Kameradschaft hochzuhalten. Mit Liebe und Freude Musik machen und unser Publikum damit begeistern.