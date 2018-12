MV Gosheim ehrt Musiker

Den festlichen Rahmen für den Dank für die geleistete Arbeit in Sachen Musik hat das Jahreskonzert des Musikvereins Gosheim in der vollbesetzten Jurahalle geboten.

Die stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Lisa Locher würdigte Gosheimer aktive Musiker und überreichte Annika Weber (Querflöte), Florian Weber (Klarinette) und Benedikt Weber (Posaune) für ihre jeweils zehnjährige aktive Tätigkeit die Ehrennadel des Blasmusikverbands in Bronze mit Urkunde. Für 20-jährige aktive Tätigkeit erhielt Annika Villing (Querflöte) die Ehrennadel in Silber.

50 Jahre dem Musikverein aktiv treu zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit. Sie haben viel Herzblut in die Musik gesteckt, und so erhielten die Bassisten Franz Mayer und Siegfried Aiple die Ehrennadel in Gold mit Diamant überreicht. Vom Verein erhielten sie ebenfalls würdige Dankesworte.