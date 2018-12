Musikverein zündet Feuerwerk an Melodien und Rhythmen

Der Musikverein Deilingen-Delkhofen hat am zweiten Weihnachtsfeiertag beim traditionellen Weihnachtskonzert in der Gemeindehalle ein grandioses musikalisches Feuerwerk gezündet. In der berstend vollen Gemeindehalle feuerte Johannes Nikol beim Auftritt der Jugendkapelle und des Aktiven-Orchesters eine Rakete nach der anderen ab. Das Publikum zeigte sich rundweg begeistert über so viele musikalische Glanzpunkte, die in der Summe ein hörbares Schauspiel der Harmonie, der technischen Finesse und des musikalischen Ausdrucks boten.

Schon die Fusion der Jugendkapellen aus Deilingen und Rosswangen versprach einen von jugendlicher Begeisterung geprägten Höhepunkt und vermittelte keineswegs den Eindruck, dass hier Anfänger am Werk waren – nein, die Jugendlichen unter den Fittichen von Johannes Nikol haben mit ihrem „Adventure Land“, der anstrengenden Tour zum „Nanga Parbat“, dem illustren afrikanischen Rhythmical „African Groove“ und den „Queen Greatest Hits“ Feuerwerksvorstufen gezündet, die es in sich hatten. Musikalische Brillanz, rhythmische Versiertheit und alternierende Tempiwechsel erzeugten in der Summe Effekte, die, wären sie sichtbar geworden, schon einem eigenen Brillantfeuerwerk entsprachen. Joana Schätzle führte adrett durchs anspruchsvolle Vorprogramm, das durch Sebastian Stiers Frühstückszeremonien eine komisch-heitere Note erfuhr.

Ihrer Schwester Lea war es vorbehalten, die „Feuerwerksmusik“ der Aktiven anzumoderieren. So als wollten sie den Blasmusik-Olymp erobern, legten sie mit „Williams Superman March“ los, der eine äußerst vielseitige Varianz der Stimmen und Rhythmen in sich barg. Man hörte förmlich die Qualität der einzelnen Register heraus, die nicht nur zahlenmäßig, sondern vor allen Dingen in Bezug auf ihre blasmusikalische Qualität herausstachen. Bei „Devil`s Tower“ ging es im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Teufel zu: Infernalische Sequenzen wechselten sich mit zarten Renaissance-Klangeffekten ab. Und wer verfügt schon über ein neunköpfiges Hornregister in nahezu sinfonischer Qualität. Unter der Führung von Mario Pfenning spielten sich Daniela Edelmann, Vanessa Gerstenecker, Sarah Hermle, Christoph Reiner, Madita Ross, Joana Schätzle und Linus Weber in „Born For Horn“ fast in einen Spielrausch mit tollen Eskapaden in Varianz, Tonqualität und Technik. „Jambo Africa“ vom schweizerischen Starkomponisten Mario Bürki vermittelte mit seinen „Safari-Impressionen“ einen illustren Einblick in die Savannenwelt des Kontinents, der durch seine rhythmische Vielseitigkeit, seine charakteristische Rhythmik und seine einschmeichelnden Melodien, die durch den Gesang der Aktiven noch verstärkt wurden, bestach.

Nach der Pause tauchten Nikols „Feuerwerksmusiker“ in den nordirischen Tonraum ein und betteten in „The Walled City Suite“ einfühlsame Melodien in ein anspruchsvolles blasmusikalisches Umfeld, das den prägenden Rahmen für Carolin Schipkes Flötensolo hergab.

Auf einmal aber vernahm man Töne, die für ein Blasmusikkonzert äußerst ungewöhnlich sind. Die „Heuberg Dragons“ marschierten mit ihren Dudelsäcken ein und hüllten die Halle in eine imaginäre schottische Klangwolke, die von Nikols Musikern aufgenommen wurde und in „Celtic Crest“, „Highland Cathedral“ und „Amazin Graze“ neue Klangimpressionen ermöglichte. Unglaublich, wie Peter Lotzer, Evelyn Kern, Wolfgang Gühr und Thomas Werner mit ihren Dudelsäcken den massiven Nikolschen Orchestersound überstrahlten.

Zu guter Letzt zogen die Nikol`schen Männer und Frauen, verstärkt mit E-Bass und E-Gitarre, noch einmal zu einem bombastischen Feuerwerk aus, indem sie Udo-Jürgens-Hits effektvoll auf die Bühne zauberten. Solistische Eskapaden in allen Registern vermittelten die Spielfreude der Akteure. Tobias Schätzle, der junge Vorsitzende des Musikvereins Deilingen, sagte am Schluss bescheiden: „Durch ihren Beifall gehen wir davon aus, dass es ihnen gefallen hat.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.