Musikverein und Chöre laden zum vorweihnachtlichen Kirchenkonzert ein

In der Pfarrkirche St. Sebastian in Reichenbach findet ein vorweihnachtliches Kirchenkonzert statt. Am Sonntag, 11. Dezember, unterhalten um 16 Uhr der Musikverein Reichenbach unter der Leitung von Theo Gnann und die drei Chöre des Liederkranzes: der Kinderchor „Die singenden Piepmätze“ und der Chor „Klangreich(enbach)“ unter der Leitung von Britta Sailer und der „Gemischte Chor“ mit ihrem Dirigenten Pedro Jiménez Laux.

Was mit zarten Kinderstimmen beginnt, endet am Ende des Konzertes mit einem fulminanten Finale „Baba Yetu“ das afrikanische „Vater unser“ auf Swahili, vorgetragen vom Musikverein gemeinsam mit dem Liederkranz. Und was wäre der Advent ohne das Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ von Maria Ferschl/Heinrich Rohr. Gesungen von Kindern die das Weihnachtsfest herbeisehnen und die Adventszeit genießen mit dem Lied „Heute leuchten alle Sterne“ von Detlev Jöker und Rolf Krenzer.

Chorleiterin Britta hat sich mit ihrem Chor Klangreich(enbach) bei diesem Konzert gänzlich der englischen Sprache verschrieben. Das Lied von Michael Jackson „Heal the world“ wird erklingen. Rhythmik und Bewegung gehören auch dazu. Wo kann man es besser ausdrücken als in einem Spiritual aus Südafrika: „Freedom is coming“ und der Titel ist doch wie geschrieben für die Zeit in der wir auf Frieden hoffen überall auf der Welt.

Liebhaber der traditionellen Adventsmusik kommen bei Jiménez Laux auf Ihre Kosten: Unter anderen „Macht hoch die Tür“ von Georg Weißel, „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel.

Der Musikverein begleitet die Chöre bringt aber auch allein Stücke zur Aufführung, zum Beispiel „Lenas Song (Fly with me)“ aus dem Film „Wie im Himmel“ mit Sologesang von Janina Gnand, Komponist Stefan Nilsson.