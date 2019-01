Musikverein stimmt auf Festtage ein

Das Kirchenkonzert gehört bei den Bubsheimer Musikanten zum traditionellen Höhepunkt im Vereinsleben. Jedes zweite Jahr wird ein anspruchsvolles Konzert unter Leitung von Manuel Morales in der Kirche St. Jakobus Major geboten.

Vorsitzender Christian Leute zeigte sich bei der Begrüßung sehr erfreut über den guten Besuch. Zu Beginn eröffneten die Musiker im Chorraum den feierlichen Abend mit dem Blasmusik-Klassiker „The Glory of Love“ im Arrangement von Johan de Meij.

Herausforderung für die Musiker

Ein großartiges Oberstufen-Werk vollbrachten die Musikerinnen und Musiker sodann mit dem elfminütigen „Silva Nigra“ von M. Götz. Es war eine glänzende Herausforderung, die in bestechender Präzision nicht nur von den Musikanten gemeistert wurde, sondern auch vom Dirigenten, der alle Register mit unglaublicher filigraner Rhythmik voll im Griff hatte. Die Hörner setzten ein, die Trompeten folgten und so hörte man in einem musikalischen Bilderbogen, wie der Schwarzwald erwacht und zur Wanderung einlädt.

„Fata of the Gods“, eine musikalische Geschichte, die auf der nordischen Mythologie basiert, war genauso herausfordernd wie das nächste Stück „Crossbreed“ von Kraas. Es überzeugte in voller Pracht und Festlichkeit, wobei im Wechsel der Tonalität die Bruchstücke zu einem Marienlied bis hin zur Verklanglichung einer Kirchenorgel verschmolzen. Ein weiteres Werk folgte mit „Highland Cathedral“ von Rundel und anschließend, fein abgestimmt, die weihnachtlichen Weisen „O Sanctissima“ von Götz, das mit einer durchlaufenden Basslinie verschiedene Fragmente aus Händels „Halleluja“, „Fröhliche Weihnacht“ und die bekannte Melodie „O, du fröhliche“ beinhaltete und immer wieder begleitete.

Effektvolle weiße Weihnacht

Mit vielen Effekten beendete der Musikverein mit „White Christmas“ von Iwai in ausgewogener Harmonie das Konzert, das die christliche Botschaft verkündigte und zu Festtagen einstimmte. Viel Beifall gab es für die Spieler und besonders für den Dirigenten Manuel Morales der in technischer Perfektion das Orchester führte und das aufmerksame, sensible Publikum in die Winternacht entlassen hat.