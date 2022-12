Musikverein Mahlstetten sorgt für vollbesetzte Halle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich konnte der Musikverein Mahlstetten wieder ein Hallenkonzert veranstalten. Bereits zur Sommerserenade im Juli dieses Jahres konnte sich der Musikverein mit seinem Dirigenten Peter Nikol musikalisch der Öffentlichkeit präsentieren.

Das Adventskonzert eröffnete die neugegründete Jugendkapelle Böttingen/Mahlstetten unter der Leitung von Manuel Morales und Jasmin Fehrenbacher. Die Kinder aus Böttingen und Mahlstetten übten seit einem halben Jahr zusammen und konnten nun ihr Können unter Beweis stellen. Mit vier gut einstudierten Stücken „Never Forget Your Friends“, „Make Music“, Pirates of Rock“ und „Driving-Test“ begeisterten sie das Publikum. Ihren ersten Auftritt in Mahlstetten meisterte die Jugendkapelle mit Bravour.

Im Anschluss nahm der Musikverein Königsheim mit Dirigent Romario Morales auf der Bühne Platz und unterhielt kurzweilig die vollbesetzte Mehrzweckhalle. Aufgrund der zweijährigen Konzertpause standen beim Musikverein Mahlstetten zahlreiche Ehrungen aus. Für ihr langjähriges Engagement im Verein wurden Tobias Schweizer, Manuel Rieger, Bianca Mattes, Bernd Bronner, Gerd Aicher und Guido Schutzbach geehrt.

Für ihre 25-jährige Tätigkeit als Jugend- und stellvertretende Dirigentin wurde Silke Schnell ausgezeichnet. Für ihre 10-, 20- und 50-jährige aktive Tätigkeit wurden Fabian Rieger, Stefan Schutzbach, Sabrina Steyerer, Verena Kringel, Joachim Aicher und Guido Schutzbach geehrt. Eine besondere Ehrung wurde Matthias Sauter zuteil. Seit 70 Jahren ist er dem Musikverein Mahlstetten treu.

Anschließend begann der Musikverein Mahlstetten mit „A Huntingdon Celebration“ den letzten Konzertteil. Unter der Leitung von Dirigent Peter Nikol präsentierte der Musikverein dem Publikum als nächstes „Terra Momentum“, die Erstellung eines Bauwerkes. Mit dem Stück „Around the World in 80 Days“ wurde das Publikum auf eine abenteuerliche Weltreise mitgenommen, bevor die legendären Hits von Eric Clapton mit dem Medley „The Cream of Clapton“ die Halle füllten. Zuletzt wurde das Lied „Gabriellas Song“ gespielt, bei dem der Solist Tobias Schweizer an der Trompete den unterhaltsamen Konzertabend gekonnt beendete.