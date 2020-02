Musikverein Mahlstetten hat neuen Dirigenten

Der Musikverein Mahlstetten startet mit einem neuen Dirigenten in das Jahr 2020: Peter Nikol hat im Januar den Dirigentenposten übernommen, so eine Pressemitteilung. Vorsitzender Joachim Aicher will verstärkt um neue Musikanten werben. Neben Kindern und Jugendlichen will er das Augenmerk auch auf ehemalige Musikanten oder erwachsene Neueinsteiger legen.

In der Hauptversammlung wurde über das vergangene, ruhige Vereinsjahr berichtet. Es gab nur wenige Auswärtsauftritte, da die Dirigentensuche im Vordergrund stand. Aicher sagte, er sei stolz und froh, Peter Nikol als Dirigenten gewonnen zu haben, und er sei sich sicher, dass einige Musikkapellen den MV Mahlstetten dafür beneideten. Schriftführerin Verena Steyerer berichtete über das Vereinsjahr 2019, während Maik Schutzbach den Kassenbericht darlegte.

Jugendleiterin Sabrina Steyerer informierte über den Zustand der Jugendarbeit im Verein: Zurzeit sind 16 Jugendliche in Ausbildung. Trotz fünf Abmeldungen 2019 blickt Sabrina Steyerer optimistisch in die Zukunft, da das Angebot der Kooperation Schule-Verein mit der Grundschule Böttingen weiter sehr gut angenommen werde. In 26 Proben übten die Jungmusikanten unter der Leitung von Dirigentin Silke Schnell für die Auftritte beim Sommerfest und Konzert in Mahlstetten sowie für kleinere Auftritte.

Der stellvertretende Bürgermeister Stefan Schutzbach, der die Entlastung vornahm, dankte im Namen der Gemeinde dem Verein für das musikalische Engagement. Gewählt wurden für zwei Jahre einstimmig und ohne Gegenvorschläge der 2. Vorsitzende Manuel Rieger, Kassier Maik Schutzbach, Schriftführerin Verena Steyerer, Jugendleiterin Sabrina Steyerer, 2. Wirtschaftsführer Tobias Schweizer, die Beisitzer Bianca Bronner und Bernd Bronner. Da keine Jugendhauptversammlung abgehalten wurde, wurde Niklas Aicher einstimmig in das Amt des 2. Jugendsprechers gewählt – als Nachfolger von Hannah Dilger.

Einstimmig bei einer Enthaltung wurde die Erhöhung des Jahresbeitrags für fördernde Mitglieder des Musikvereins auf 15 Euro genehmigt. 2019 gab es laut Mitteilung wie im Jahr zuvor 67 Proben und Auftritte.