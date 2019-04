Musikverein Gosheim hält gut zusammen

Ein Höhepunkt der Hauptversammlung des Musikvereins Goshein sind die anstehenden Wahlen gewesen. Michael Stier wurde als zweiter Vorsitzender, Wolfgang Hauser als Kassierer und die Beisitzer Regina Hermle, Michael Wenzler, Siegbert Schrenk, Christian Weber und Roland Mayer in ihren Ämtern bestätigt: ebenso die Kassenprüfer Karl Alber und Thomas Weber. Für den Ausscheidenden Daniel Weiss tritt Stefan Sieweke neu in das Gremium ein.

Für 25-jährige fördernde passive Mitgliedschaft wurde Lothar Nann in Abwesenheit geehrt. Die silberne Ehrennadel mit Urkunde des Blasmusikverbands Rottweil-Tuttlingen wird der Vorsitzende Bruno Weber gebührend nachreichen.

Einen Überblick über das reibungslos verlaufene vergangene Vereinsjahr gab Schriftführer Moritz Weber. Bei der Kapelle waren neben der Teilnahme am Bezirksmusikfest in Tirol das Jahreskonzert und der Musikerball die Höhepunkte. Dabei habe der Dirigent Kletus Cologna hervorragende Arbeit geleistet.

Wie bei einem kleinen Unternehmen zeigte Kassierer Wolfgang Hauser die vielen Einnahmen und Ausgaben des rührigen Vereins auf. Mit einem kleinen Verlust wurde die Kasse abgeschlossen.

„Wir sind eine sehr, sehr gut aufgestellte Mannschaft, der Zusammenhalt ist sehr gut“, sagte Dirigent Kletus Cologna und lobte die Musikerinnen und Musiker für das sehr schöne Jahreskonzert. „Wir haben musikalisch eins drauf gemacht“, führte er aus. Im musikalischen Wandel der Jugend müsste man auch in die Zukunft schauen. Er wünsche sich lediglich mehr Marschmusikproben und einen Notenwart, um die Dicke der Notenmappen etwas zu reduzieren.

Der Traum vom tiefen Blech

Sein Traum wäre zusätzlich ein tiefes Blech in Form von bisher fehlenden drei Tubisten. Außerdem wäre es schön, wenn zu den 86 Aktiven noch jüngere dazu kämen oder auf ein anderes Instrument umlernen könnten. Dabei bildeten aber die „Alten“ im Verein nach wie vor das Standbein. Cologna dankte allen für das Proben und die öffentlichen Auftritte: „Mir macht’s Spaß.“

Die Entlastung erbat Bürgermeister André Kielack mit den Worten: „Ohne einen Musikverein läuft im Gemeindeleben nichts, sie sind unverzichtbar für jedes Fest, ihr habt einen guten Ruf, hohes Niveau und eine gut aufgestellte Mannschaft.“

Anschließend wurde in einem eher trockenen Thema die Satzungsänderung über Datenschutz und Ehrenamtspauschale zugestimmt. Unter „Verschiedenes“ wurde bekanntgegeben, dass eine große Summe für Uniformen ausgegeben wurde, das Probelokal derzeit zu klein sei und außerhalb des Musikeralltags folgende Termine anstehen: am 6. April Wendrsonn in der Jurahalle, das Frühlingsfest vom 10. bis 12. Mai, die Teilnahme beim Kreismusikfest in Frittlingen vom 28. Juni bis 1. Juli sowie die Mitgestaltung beim Oktoberfest in Konstanz am 20. September. Ein Probenwochenende auf Schloß Ortenberg folgt im November, da werden die Feinheiten für das anstehende Jahreskonzert am 14. Dezember intensiv geprobt.