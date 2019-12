Musikverein ehrt treue Mitstreiter

Beim Adventskonzert des Musikvereins Königsheim hat es Auszeichnungen vom Blasmusik-Kreiverband Rottweil-Tuttlingen gegeben. Silvia Hermerschmidt übernahm die Ehrungen.

Die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Daniel Frech und Annalena Aicher. Die Ehrennadel in Silber erhielt für 20 Jahre Dominik Flad. Für 40 Jahre ging die Ehrennadel in Gold mit Diamant an Anselm Denz und Reinhold Mattes.

Hermerschmidt betonte bei ihrer Auszeichnung das ehrenamtliche Wirken des Königsheimer Musikvereins, der das kulturelle Leben im Ort erst richtig lebendig mache, und zollte den Geehrten wie auch den Mitgliedern im Verein Lob und Anerkennung. Der Vorsitzende Kevin Mattes dankte ebenfalls für ihre Verdienste und ernannte Markus Dreher zum Ehrenmitglied im Verein.

Daniel Frech spielt seit Anfang an die Trompete, Annalena Acher ist im Querflötenregister zuhause und seit 2018 Notenwartin. Dominik Flad ist 1997 in den Verein als Hornist eingetreten, seit 2006 Vereinsdiener und fährt für jeden Auftritt von Rottweil nach Königsheim. Das Ehrenmitglied Anselm Denz spielt seit 1979 Trompete. Reinhold Mattes, ebenso Ehrenmitglied, hat Klarinette gelernt und ist später auf das Tenorsaxophon gewechselt.