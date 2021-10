Musikverein Egesheim will noch in diesem UJahr ein Konzert geben

Am Festumzug des Canstatter Volksfestes 2019 teilzunehmen und dabei den Musikverein (MV) und die Gemeinde Egesheim repräsentieren zu dürfen, sei in die Vereinsgeschichte eingegangen, so Vorsitzender Jörg Keller jüngst bei der Generalversammlung des MV Egesheim der Jahre 2019 und 2020 in der Gemeindehalle.

Keller bedankte sich bei Dirigent Jonas Eismann für die Organisation und Vorbereitungen zu diesem Event. Dirigent Eismann berichtete sodann über ein erfolgreiches Konzert zum Thema „Heimat“ im Jahr 2019 und stellte für 2021 ein Konzert in kleinerem Stil ohne Konzertpartner in Aussicht.

Erfreulich sei, dass zwei Jungmusikantinnen in den Osterferien den D1-Lehrgang absolviert haben und nun in der Aktivkapelle mitspielen, sagte Jugendleiter Thomas Dreher. Da der erhoffte Erfolg auf der Suche nach Jungmusikanten weiterhin ausblieb, wird nun eine Bläser-Klasse in Betracht gezogen. Aktuell werden die Möglichkeiten für ein geeignetes Konzept geprüft.

Kassiererin Anna-Lena Probst verzeichnete einen soliden Kassenstand. Dieser konnte aufgrund von Arbeitsdiensten und einer Essens-Auslieferung „Dämmerschoppen On Tour“ aufgebessert werden. Zugleich entfielen aufgrund Corona laufende Kosten wie zum Beispiel für Noten und Instrumente. Holger Dreher ließ die letzten zwei Jahre anhand des Schriftführerberichts Revue passieren.

Bei den Wahlen konnten alle Ämter mit den bisherigen Vorstandsmitgliedern besetzt werden. Bestätigt wurden für zwei Jahre: Vorsitzender Jörg Keller, Kassiererin Anna-Lena Probst, Festkassierer Tobias Keller, Jugendleiter Thomas Dreher, stellvertretende Jugendleiterin Alexandra Frick, passives Ausschussmitglied Anette Reiser, Kassenprüfer Siegfried Stier und Marco Stier. Für ein Jahr gewählt wurde:zweiter Vorsitzender Manfred Schätzle, Schriftführerin Claudia Keller, Festorganisatorin Tanja Dreher, aktives Ausschussmitglied Dominik Loi und Holger Dreher.

Der Musikverein zählt aktuell 36 Musiker und Musikerinnen. Der Probenbesuch lag 2019 bei 83 Prozent. Aufgrund der Corona-Bestimmungen blieb 2020 der Probenbesuch von März bis August aus. Danach wurde unter Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienekonzept auf freiwilliger Basis in der Gemeindehalle geprobt.