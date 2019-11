Musikverein Egesheim ehrt verdiente Musiker

Im Rahmen des Herbstkonzerts des Musikverein Egesheim (wir haben berichtet) hat am Samstagabend in der Festhalle von Egesheim Jonas Eismann im Namen und Auftrag des Kreisverbands Rottweil/Tuttlingen des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg sechs verdiente Musiker geehrt. Vorsitzender Jörg Keller, erster Vorsitzender, ehrte die Jubilare für ihre Treue und Mitarbeit im Musikverein Egesheim.

Mit der Eherennadel in Bronze für zehn Jahre aktive Tätigkeit wurde Jacinta Loi, Dominik Loi und Alexandra Frick geehrt. Elena Aicher erhielt die Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit. Stefan Dreher und Johann Dreher sind seit 50 Jahren aktiv in der Reihen des Musikverein Egesheim. Sie wurden mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehren Brief geehrt. Alle Jubilare wurden auch vom Vorsitzenden Jörg Keller geehrt und mit einem Geschenk bedacht.