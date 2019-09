Musikverein arbeitet fleißig am Probenraum

Am Samstag wird im Delkhofer Dorfgemeindehaus wieder fleißig gehämmert, gesägt, geschraubt und am Ende des Arbeitstags gewischt. Aktive Mitglieder des Musikvereins Deilingen-Delkhofen, unter ihnen auch zwei weibliche „Schrauberinnen“, arbeiten an einem Projekt, das es in dieser Größenordnung in Deilingen wohl noch nicht gegeben hat.

Im Dorfgemeindehaus hat nämlich der Musikverein sein Zuhause. Und weil dieser in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt wegen der beachtlichen Erfolge auf dem Blasmusikparkett, personell stark angewachsen ist, hat man in der Vorstandsebene des Musikvereins in Kooperation mit Bürgermeister Albin Ragg Lösungsmöglichkeiten überlegt, wie diese enge Raumsituation verbessert werden könnte. Dabei liebäugelte man in den Reihen des Musikvereins zunächst mit einem Anbau an die Gemeindehalle. Das hätte für den Musikverein große Vorteile gebracht, weil er seine Konzerte immer in der großen Halle bestreitet und man sich so lange Transportwege hätte ersparen können. Der Deilinger Gemeinderat wollte aber vermeiden, dass durch den Auszug aus dem Dorfgemeindehaus Leerstände entstanden wären, so dass Gemeinderat und Bürgermeister Ragg eher zu einem Erweiterungsbau am Dorfgemeindehaus tendierten.

Der Gemeinderat stimmte einem Anbau unter der Voraussetzung zu, dass die aktiven Mitglieder des Musikvereins auch selbst Hand anlegen müssen, um dieses hoch gesteckte Ziel zu erreichen. Bürgermeister Ragg setzte in den Musikverein großes Vertrauen und meinte: „Das schafft ihr.“ Und so nahm dieses Bauprojekt mit der Bereitschaft des Musikvereins langsam konkrete Formen an.

Unter der Gesamtregie von Christoph Reiner legen die Deilinger aktiven Musikvereinsmitglieder in ihrer Freizeit Hand an und leisten so ihren zehnprozentigen Anteil am Gesamtprojekt. Mittlerweile sind die Arbeiten schon weit vorangeschritten. Der Anbau ist hochgezogen, eine Holzkonstruktion erweitert den Probenraum nahezu um das Doppelte. Zehn Prozent von 395 000 Euro müssen die Deilinger Musiker in den Anbau investieren.

Und wie es den Anschein hat, gelingt ihnen das auch, denn unter ihnen gibt es zahlreiche Fachleute, die ihre Erfahrungen in den Umbau einbringen können. Bisher haben die rund 60 Helfer rund 600 Arbeitsstunden in den Erweiterungsbau investiert und viele werden noch folgen müssen, bis das Projekt fertiggestellt sein wird.

Wie der Erweiterungsbau von anderer Seite noch bezuschusst wird, wollte Bürgermeister Ragg gegenüber unserer Zeitung noch nicht offenlegen. In den Reihen des Musikvereins hofft man aber auch noch auf finanzielle Unterstützung durch die Industrie. Wie Christoph Reiner und der Vorsitzende des Musikvereins Deilingen-Delkhofen, Tobias Schätzle, unserer Zeitung gegenüber mitteilten, soll ein Aufzug auch für einen behindertengerechten Zugang sorgen. Das Untergeschoss soll künftig auch als Lagerraum genutzt werden können.

Wenn alles glatt läuft, dann können die Deilinger Musiker im späten Frühjahr ihr erweitertes Domizil beziehen und sich auf einer nahezu doppelt so großen Fläche ausbreiten.