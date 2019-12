Musiker bringen ein Licht in die Finsternis

Das Weihnachtskonzert des Gymnasiums Gosheim-Wehingen (GGW) hat in diesem Jahr in der Bubsheimer Kirche St. Jakobus Major stattgefunden. Alle Plätze in der weihnachtlich geschmückten, schön beleuchteten Kirche waren besetzt und auch hinten noch standen die Zuhörer dichtgedrängt.

Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde und Bekannte sowie Interessierte, aber auch Schüler, die nicht im Chor singen, waren dort. Rektor Michael Kasprzak zeigte in seiner Begrüßung den Anwesenden auf, was sie erwartete und bat, erst am Schluss zu applaudieren. Das Konzert sei eine Einheit und solle dadurch nicht unterbrochen werden. Das war gut so, wenn auch für manchen nicht einfach.

Zur Einstimmung spielte die Orgel ein Instrumentalstück, und damit wurde es still in der Kirche. Dann kamen die drei Trompeter aus Bubsheim, Florin Stier, Mattheo Moser und Thomas Hipp, und brachten weihnachtliche Stimmung in die Kirche. Danach trat der gemischte Unterstufenchor vorne im Chorraum auf unter der bewährten Leitung von Marion Rösch. Sie sangen „Das Licht der Finsternis“ sowie „Hört der Engel helle Lieder“. Danach trugen Nick und Sven „eine kleine Adventsgeschichte“ vor – erst brennt ein Licht, dann zwei, dann drei und letztendlich vier. Julian spielte am Klavier ein Instrumentalstück – es war sehr still, und alle lauschten gespannt.

Danach trat noch einmal der Unterstufenchor auf mit den Liedern „Marys Boychild“ sowie „Go tell it on the Mountains“. Annika trug die Geschichte von Ulrike Peters über die „drei merkwürdigen Gäste und den guten Stern“ vor, in der es um die Lebensfreude, die Zeit und die Liebe ging. Danach trugen Sara und Lee-Anne je ein Stück am Klavier vor. Ja es wurde wieder ruhig als Katharina das Gedicht über Maranata „Weihnachten im Busch“ vorlas. Cora und Vanessa gaben Pops zum Besten.

Der Mittel- und Oberstufenchor unter Leitung von Michael Haager sang auf der Empore „Virgin Mary“ sowie „ Last Christmas“, bevor dann Jasmin íhr Bestes am Klavier gab. Isabelle trug das Gedicht „Nicht nur im Dezember“ vor von Gisela Baltes. Danach lauschten alle Maike aus Gosheim bei ihrem Klarinettenvortrag.

Von oben auf der Empore erklangen noch die Lieder „Hark the Herald Angels“ und „Tolite Hostias“. Zum Schluss wünschte Rektor Kasprzak allen frohe Weihnachten und für das Jahr 2020 alles Gute. Allen, die den Abend vorbereiteten, durchführten und aktiv sangen und spielten sagte er Danke. Dieser Dank galt auch Pfarrer Johannes Amann als Hausherr und der Mesnerin. Er lud draußen auf den weihnachtlich geschmückten Schulhof ein zu Glühwein, Punsch und Waffeln. Spendenkörbe waren aufgestellt für weitere Schulchorprojekte.

Die drei Trompeter aus Bubsheim traten noch einmal auf – schön wie die drei in ihren weißen Hemden harmonierten. Dann wurde noch gemeinsam das Schlusslied gesungen: „Oh du fröhliche!“ Tosender Beifall beendete die schöne, besinnliche musikalische Stunde..