Musiker bescheren den Besuchern ein Juwel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Deilingen-Delkhofen hat am zweiten Weihnachtsfeiertag den Besuchern in der Christi Himmelfahrtskirche in Deilingen-Delkhofen wieder ein musikalisches Juwel beschert. Diese wurde durch professionelle Lichttechnik stimmungsvoll in Szene gesetzt.

Dirigent Hans Nikol hatte die Jugendkapelle und Aktiven zusammen mit dem Projektchor aus Deilingen-Delkhofen, Nusplingen und Böhringen punktgenau in Hochform gebracht.

Für Johannes Nikol war es sein letztes Projekt mit dem Musikverein Deilingen-Delkhofen, da dessen Leitung ab März 2023 neu besetzt wird. Vorstand Tobias Schätzle begrüßte die Konzertbesucher, welche in rekordverdächtiger Anzahl erschienen waren. Die von ihm angekündigten außergewöhnlichen Aufführungen sollten wieder die Erwartungen übertreffen. Die Gemeinschaftsjugendkapelle aus Deilingen-Delkhofen und Wehingen eröffnete den ersten Teil mit drei Konzertstücken, bei welchen sie wieder ihren hervorragenden Leistungsstand darbieten konnte. Das Publikum bestätigte dies durch ihren Applaus.

In der Fortführung durch die aktiven Musiker wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm von sinfonischer Blasmusik bis hin zu fulminanten Klängen alles geboten. Mit der Aufführung Sinfonia wurde durch die beiden Solisten Stefan und Johannes Pfenning eine exzellente Darbietung auf ihren Trompeten präsentiert. Robin Nikol wiederum brillierte erneut in einem hochklassigen Soli auf seiner Trompete beim Stück „Share My Yoke“. In Anlehnung an den Komponisten Thomas Doss in seinem Konzertstück „Terra Mystica“ wurde dieses durch eine abwechslungsreiche Bildpräsentation der Gemeinde und des Musikvereins stimmungsvoll untermalt. Mit dem Konzertstück „Jubilate“ wurde der erste Konzertteil abgeschlossen.

Unter den hymnischen Klängen von „Highland Cathedral“ zog der Projektchor des Kirchenchors Deilingen-Delkhofen, Nusplingen und Böhringen im Kerzenschein stimmungsvoll in die Kirche ein. Mit „Sogno Di Volare“ startete der Projektchor sowie das Orchester eine fulminante Darbietung. Unter den rhythmischen afrikanischen Klängen von „African Harmony“ erfuhr das Konzert wiederum ein weiteres Highlight.

Im Abschlussteil brillierte Gesangssolist Alexander Schätzle in der mitreißenden Aufführung von „Baba Yetu“. Mit Standing Ovations und nicht aufhörend wollendem Applaus bedankte sich das Publikum für die grandiosen Aufführungen des Konzertabends.