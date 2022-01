Musikalische Einlagen beim Dreikönigsgottesdienst in Mahlstetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Mahlstetten wurde auch im zweiten Corona-Jahr ein etwas anderer Dreikönigsgottesdienst gefeiert. Stellvertretend für üblicherweise weit über zwanzig Hoheiten versahen die beiden, als biblische Könige gekleideten, Geschwisterpaare Hanna und Alina Schutzbach, sowie Hanna und Lukas Sauter, den Part der Messdiener.

Wahrlich hoheitsvoll brachten die vier Weisen neben Weihrauch Brot und Wein an den Altar. Diese Gabenbereitung wurde stimmungsvoll umrahmt von Sabrina Steyerer mit ihrer Klarinette, untermalt mit Orgelklängen. Ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Sterndeutern und dem beliebten Zelebranten P. Ankit ließ so die diesjährige Messfeier in Mahlstetten einmal wieder zu etwas ganz Besonderem werden. Gegen Ende des Gottesdienstes griff Fr. Martins zu seiner Trommel, um, mit Maria Münch an der Gitarre, ein feuriges, nigerianisches Loblied darzubieten. Begleitet wurden die beiden vom jungen Nils Mayer, der sich während des Stücks einklinkte und spontan die Orgel äußerst lebhaft dazu erklingen ließ.

Ein zweites Mal hatte die Sternsingerbetreuerin Bärbel Aicher die Aufgabe, darüber zu informieren, dass auch dies Jahr die Sternsinger die Häuser kontaktlos mit dem Segen versehen und Spendentüten in die Briefkästen legen werden. Wie jedes Jahr wird die Gemeinde Mahlstetten mit einem Teil der Spendeneinnahmen die diesjährige Aktion des Kinderhilfswerks Aachen (Kinder in Ägypten, Ghana und Südsudan), zum andern Teil Hilfsprojekte der Claretiner auf dem Dreifaltigkeitsberg unterstützen. Der Spendenbetrag war zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.