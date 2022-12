Musik von Simon & Garfunkel in klassischem Gewand

Mit einem Highlight eröffnet der Kulturverein Wehingen am Freitag, 13. Januar, sein Jahresprogramm 2023. Das durch Europa tourende Duo Graceland Simon & Garfunkel meets Classic konzertiert mit Band und Streichquartett in der Wehinger Schlossberghalle. Zu hören ist zeitlos gute Musik von Simon & Garfunkel, interpretiert von Musikern mit ganz eigenem Sound, wie der Veranstalter ankündigt.

Mit Liedern wie „Sound of Silence“ und „Bridge over Troubled Water“ schuf das US-amerikanische Duo Simon & Garfunkel poetische Hymnen für eine ganze Generation und ging spätestens mit „The Boxer“ und „Bridge over Troubled Water“ in die Musikgeschichte ein. Seit einigen Jahren spürt das Duo Graceland mit „A Tribute to Simon and Garfunkel“ intensiv dem musikalischen Geist seiner Vorbilder nach. „Wir wollen keine Kopie sein, nicht visuell, auch nicht stimmlich. Wir bleiben stets nahe am Original, geben den Kompositionen aber auch eine eigene Note“, betonen die beiden Musiker Thomas Wacker (Paul Simon) und Thorsten Gary (Art Garfunkel).

Laut Pressemitteilung möchten sie zeigen, dass die Klassiker eines der erfolgreichsten Folkrock-Duos der Welt perfekt mit dem Klang eines Streichensembles harmonieren können. Und die Zahl der Konzertbesucher spreche für sich: Seit Jahren touren die beiden Musiker erfolgreich durch Europa. Mal zu zweit, mal mit klassischem Streichquartett und einige Male im Jahr sogar mit einem 52-köpfigen Orchester.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. An der Abendkasse kostet der Eintritt 34 Euro. Karten im Vorverkauf zu 28 Euro gibt es noch im Rathaus Wehingen und online unter www.schlossberghalle-wehingen.de. Dort gibt es auch weitere Infos zu Kulturterminen in 2023 und 2024.