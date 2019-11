Auch in diesem Schuljahr haben die Reichenbacher Grundschüler einen Vorlesetag in der Schule genießen können. Nach der großen Pause ging es laut Pressemitteilung los. Die Kinder bekamen an verschiedenen Orten spannende und lustige Geschichten von Müttern und Omas vorgelesen – ein abwechslungsreiches und vielfältiges Vorleseprogramm. Die Kinder lauschten gespannt und waren mucksmäuschenstill.