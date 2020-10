Muckenspritzer knacken 300er-Marke der Mitglieder

Über eine steigende Mitgliederzahl kann sich die Muckenspritzerzunft Mahlstetten freuen, wie jüngst bei der Hauptversammlung deutlich wurde. Im vergangenen Vereinsjahr wuchs der Verein um zwölf Mitglieder und somit wurde die 300er-Marke geknackt. Die Muckenspritzerzunft zählt jetzt 303 Mitglieder.

Erste Zunftmeisterin Jenny Buschle konnte zur 27. Jahreshauptversammlung der Muckenspritzerzunft Mahlstetten 30 Gäste in der Mehrzweckhalle Mahlstetten willkommen heißen. In ihrem Bericht blickte sie auf ein arbeits-, abwechslungs- und erfolgreiches Jahr zurück. Die Zunft war nämlich nicht nur in der Fasnet-Zeit bei der Dorffasnet sowie bei diversen Umzügen und Brauchtumsabenden aktiv, sondern nahm auch während des ganzen Jahres immer mal wieder an Juxturnieren mit Erfolg teil. Sie sei immer wieder verblüfft, was der Zunftrat und die Zunftmitglieder nicht nur am Zunftabend, sondern allgemein in der Fasnetszeit gemeinsam auf die Beine gestellt bekommt. Darauf und auf den Zusammenhalt von jedem einzelnen Zunftmitglied könne man stolz sein, so die Zunftmeisterin.

Bei den Wahlen des Zunftrates gab es keine Veränderungen. Alle zu wählenden Zunfträte haben sich bereit erklärt, ihr Amt für weitere zwei Jahre zu übernehmen. Wiedergewählt wurden: 1. Vorstand Simon Aicher, 2. Zunftmeisterin Kathrin Moser, Schriftführerin Linda Schutzbach, Kassierer Arno Villing, Oberspritzer Heiner Sauter, die beiden Beisitzer Siegfried Aicher und Oliver Aicher sowie der Kassenprüfer Erwin Aicher.

Zudem konnte Zunftmeisterin Jenny Buschle auch noch ein paar Ehrungen vornehmen. Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft wurde Luca Zobel geehrt. Er erhielt den bronzenen Ehrenorden sowie eine Urkunde. Für 20-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Mario Leukart, Diana Schilling, Rosi Schlecht und Daniel Aicher geehrt. Sie erhielten den silbernen Ehrenorden und ebenfalls eine Urkunde. Für 50 Umzugsteilnahmen konnten Anneliese Seuling, Andreas Janzik und Edwin Sauter geehrt werden.

Wie die kommende Fasnetsaison verlaufen wird, konnte Jenny Buschle der Versammlung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen, da man noch nicht abschätzen kann, wie sich die Lage um die Covid19-Pandemie weiterentwickelt. Eine Hallenfasnet, wie man sie kennt, mit einem Zunftabend werde aber voraussichtlich nicht möglich sein. Der Zunftrat beschäftige sich aber mit der Frage, wie eine eventuelle Fasnet 2021 zum Beispiel im „Freien“ ablaufen könnte und sammelt schon fleißig Ideen.