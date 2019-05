Eine 58-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntag, gegen 13 Uhr, bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5545 schwer verletzt worden. Die Bikerin war von Wilflingen in Richtung Gosheim unterwegs und kam in einer scharfen Kurve von der Straße ab. Beim Sturz zog sich die 58-Jährige laut Polizei schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.