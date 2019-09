Motorradfahrer zieht sich schwere Verletzungen zu

Schwere Verletzungen hat sich ein 41-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstag, gegen 9.30 Uhr, auf der Kreisstraße 5904 bei Bubsheim zugezogen. Der Biker, so berichtet die Polizei, war auf der K 5904 vom Heuberger Kreuz in Richtung Wehingen unterwegs. In einer Linkskurve kam der 41-Jährige nach rechts von der Straße ab und stürzte. Mit Prellungen und Rippenbrüchen musste der 41-Jährige ins Klinikum eingeliefert werden. Am Motorrad entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 4000 Euro.