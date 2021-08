Ein Motorradfahrer hat am Mittwochabend auf der Kreisstraße 5900 in Richtung Mahlstetten einen Unfall verursacht. Mit einer „Kawasaki Ninja“ stürzte ein 23-Jähriger, so berichtet die Polizei, gegen 19.30 Uhr in einer 180-Grad-Kurve auf Höhe der Lippachtal-Mühle. Hierbei zog der Fahrer sich leichte Verletzungen zu, konnte nach dem Unfall aber noch selbstständig nach Hause fahren. Erst anschließend kam er in ein Krankenhaus.