Bei einem Verkehrsunfall auf der L410 bei Rangendingen ist ein Motorradfahrer am Sonntag lebensgefährlich verletzt worden.

Gegen 11.15 Uhr fuhr der Biker laut Polizei auf der Landstraße in Richtung Rangendingen/Haigerloch. Kurz vor Rangendingen stürzte der Motorradfahrer in einer Rechtskurve und rutschte in den Gegenverkehr. Bei dem Unfall erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Nach der notärztlichen Versorgung brachte ihn ein Rettungsteam ins Krankenhaus.

Das Motorrad wurde total beschädigt und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Auch der entgegenkommende Opel Mokka konnte nicht mehr weiter fahren und war ein Fall für den Abschleppdienst. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße gesperrt.