Motorradfahrer angefahren und verletzt

Einen leicht verletzen Motorradfahrer und rund 22 000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am frühen Sonntagabend an der Einmündung der Uhlandstraße auf die Lembergstraße passiert ist. Kurz nach 17 Uhr wollte ein 19-Jähriger mit einem VW Golf von der Uhlandstraße auf die bevorrechtigte Lembergstraße abbiegen. Hierbei übersah der junge Mann laut Polizeibericht einen 20-jährigen Motorradfahrer, der sich mit einer 650er Kawasaki auf der Lembergstraße der Einmündung näherte. Bei einer folgenden Kollision mit dem Golf zog sich der Biker leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in das Rottweiler Klinikum gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 22 000 Euro.