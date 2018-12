Monika Berenz singt seit 60 Jahren im Kirchenchor

Beim katholischen Kirchenchor Heilig-Kreuz haben bei der Cäcilienfeier besondere Ehrungen für verdiente Mitglieder im Mittelpunkt gestanden. Der Vorsitzende Bruno Bronner ehrte Monika Berenz für 60 Jahre, Bernhard Schuler für 55 Jahre, Elisabeth Beisswanger für 40 Jahre und Gisela Spreng in Abwesenheit für 25 Jahre.

Für 60 und 55 Jahre gab es den Ehrenbrief des Cäcilienverbands und des Bischofs. Nachdem Wolfgang Hermle für seine 25-jährige Dirigententätigkeit von der Pfarrgemeinde und von Pfarrer Johannes Amann als Dekanatspräses bereits geehrt wurde, erhielt er bei der Cäcilienfeier Dank und Anerkennung von seinen Sängerinnen und Sängern. Helga Mauch und Christian Kunz (jeweils 35 Jahre) durften eine vereinsinterne Ehrung entgegennehmen.

Vorstand Bronner und Chorleiter Hermle gaben einen Rückblick über das vergangene Kirchenchorjahr. Zu absoluten Höhepunkten gehörten für beide die Orchestermesse an Weihnachten, die Pastoralmesse in F von Christopher Tambling und an Ostern die Missa in C von Eberlin, mit der Hermle 1993 als neuer Dirigent sein Amt begonnen hatte. Zehn Auftritte in der Kirche sowie 15 Beerdigungen und 45 Proben umfasst das Pensum des Chores, also insgesamt 70 Anlässe für Dirigent und Chor.

Brigitte Digeser trug ihren Kassenbericht zur Heiterkeit der Anwesenden wieder in witzig gereimter Form vor. Besonders geehrt wurden fleißige Probenbesucher. Fanny Moser hat nie gefehlt, Annerose Pieper und Bruno Bronner drei Mal.

Bei den anschließenden Wahlen wurde die bisherige Vorstandschaft einstimmig wiedergewählt. Schließlich bereicherte Wolfgang Hermle die Feier noch mit einer Bilderschau über den Jahresausflug anfangs September.