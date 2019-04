Mobilfunkmast auf dem Rathaus darf gebaut werden

Der Gemeinderat hat sein Einvernehmen für den Bau eines Mobilfunkmasts auf dem Rathaus erteilt. Bereits in einer früheren Beratung hatte der Gemeinderat der Errichtung eines Mobilfunkmasts auf dem Rathaus grundsätzlich zugestimmt. Außerdem hat der Rat der Errichtung einer Umspannstation im Riegertsbühl das Einvernehmen erteilt.

Geschwindigkeitsmessungen

Der Gemeinderat hat in einer früheren Sitzung beschlossen, keine stationäre Geschwindigkeitsmessung an der Hauptstraße einzurichten. Nun hat eine Anwohnerin an der Hauptstraße in einem Schreiben, über das Bürgermeister Helmut Götz den Gemeinderat informierte, bedauert, dass eine solche nicht installiert wird.

In der Beratung wurde darauf hingewiesen, dass die Gemeinde eine solche nicht finanzieren könne. Zudem sei geplant, unmittelbar am Ortseingang vom Schafstall her eine Verschwenkung neu zu bauen, um den Verkehr so zu verlangsamen; ebenso solle zusätzlich innerorts in der K 5900 eine Straßenverengung zur Geschwindigkeitsreduzierung beitragen. Vermutlich seien diese Maßnahmen, die allerdings erst im Zug der Erschließung des Wohnbaugebiets „Kleines Öschle“ folgen werden, noch nicht hinreichend bekannt gewesen, vermutet die Verwaltung.

Verleihung von Stühlen und Tischen

Der Gemeinderat legte fest, dass die Preise für die Verleihung von Stühlen und Tischen aus der Mehrzweckhalle, die schon seit vielen Jahren gelten, etwas erhöht werden, zumal das Mobiliar durch den Transport jeweils in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Pauschale pro Stuhl beträgt ab sofort ein Euro, pro Tisch 2,50 Euro sowie für den Bauhofaufwand pauschal zehn Euro.

Asylbewerber

Der Gemeinde wurde nach Wegzug von zwei Flüchtlingsfamilien nun ab Ende Mai ein nigerianisches Ehepaar zugewiesen. Die Gemeinde hat statt dessen aufgrund der Raumsituation im Franz-von-Sales-Heim um Zuweisung einer größeren Familie gebeten.

Beisetzung von Urnen

Aufgrund einer Anfrage aus der Bevölkerung wurde über die Ruhezeit der Urnen diskutiert, wobei die aktuelle Friedhofssatzung hier von 15 Jahren ausgeht.

Kanalsanierung

Die Sanierungsarbeiten am Kanalnetz der Gemeinde wurden nun für den ersten Abschnitt der sogenannten geschlossenen Sanierung an die günstigste Bieterin, Firma LineTec aus Walddorfhäslach vergeben.

Bebauungsplan „Kleines Öschle“

Das biologische Gutachten für den Bebauungsplan „Kleines Öschle“ ist immer noch in Arbeit. Die Verwaltung will deshalb nochmals nachhaken, damit in der Folge die öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses stattfinden kann. (pm)