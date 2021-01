Mobilfunkeinheit soll Versorgung verbessern

Wenn alles gut geht, nimmt Anfang des Jahres eine neue Mobilfunkeinheit auf dem Rathaus ihren Betrieb auf. Damit wird das bisher im Funkschatten liegende östliche Gemeindegebiet versorgt, berichtet Bürgermeister Albin Ragg.

Die Versorgung im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom sei im östlichen Gemeindegebiet („Wochenendhausgebiet“, „An der Steig“, „Schnelling“) sehr unzureichend. Die Bedeutung mobiler Daten im täglichen Leben unserer Bürgerinnen und Bürger nehme aber stetig zu. „Mobiles Internet ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden.“

Aus der Bürgerschaft seien in der Vergangenheit mehrfach Klagen an die Gemeindeverwaltung herangetragen worden. Die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) errichtete im Auftrag der Deutschen Telekom in diesen Tagen auf dem Rathaus eine Mobilfunkeinheit, um den Mobilfunkempfang im Netz der Deutschen Telekom im gesamten bewohnten Gemeindegebiet zu gewährleisten. Die Montage des Sendemasts und der Technikeinheit wurde von der Firma Schäfer Montage GmbH aus Plüderhausen im Auftrag der DFMG ausgeführt.

Das Projekt wurde in der Gemeinderatssitzung vom 25. Juli vorgestellt und beschlossen. Auch der Netzbetreiber Telefonica Germany möchte sein Netz in Deilingen mit dem Bau einer Mobilfunkeinheit im Bereich des Sportplatzes verbessern.