"White Christmas" und "Walking in a Winterwonderland" - die Weihnachtslieder besingen den Schnee an den Feiertagen. Aber wird er auch kommen, rechtzeitig zu Heilgabend und in der Region zwischen Alb und Oberschwaben, Bodensee und Allgäu?

Wetterexperte Roland Roth von der Wetterwarte Süd hat eine gute und eine schlechte Nachricht.

Die gute zuerst: In den höheren Lagen wachen die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger am ersten Weihnachtsfeiertag mit Schnee vor den Fenstern auf.