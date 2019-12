Mitglied bekommt Ehrennadel mit Diamant

Beim Jubiläumskonzert des Musikverein Wehingen hat Lothar Dittes vom Blasmusik-Kreisverband langjährige aktive Mitglieder geehrt. Alfons Wagner ist seit 50 Jahren aktiv im Musikverein tätig. Dafür bekam er die Ehrennadel in Gold mit Diamant. Die Vorsitzende des Musikvereins Wehingen, Andrea Steiner, würdigte Wagners Aktivitäten. Er habe keine Arbeit gescheut und man habe sich auf ihn immer verlassen können.

Stefanie Weber ist seit 30 Jahren im Musikverein Wehingen aktiv und bekam die goldene Ehrennadel. Sie habe sich in dieser Zeit ebenfalls vielfältig für den Verein eingesetzt, so Steiner.

Jürgen Knödler, der seit 20 Jahren aktiv im Verein mitwirkt, bekam die Ehrennadel in Silber überreicht. Für ihre außergewöhnlichen Leistungen im Vorstandsbereich wurden Bernd Moosbrucker, Claudia Grüble und Andrea Steiner mit der Förderermedaille in Bronze ausgezeichnet. Schließlich bekamen Angelina Grimme, Florian Narr und Celine Sauter die Ehrennadel in Bronze für ihre zehnjährige aktive Mitgliedschaft.